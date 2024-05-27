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Мобілізація ув'язнених: боєць ЗСУ показав зустріч з охочими піти на фронт

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Мобілізація ув'язнених: боєць ЗСУ показав зустріч з охочими піти на фронт
фото: Дмитро Савченко/Facebook

Українські військові розпочали процес рекрутингу ув’язнених

1-й окремий штурмовий батальон імені Героя України Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі» 67-ї ОМБр розпочав процес рекрутингу ув’язнених. Фото зустрічі з охочими вступити до лав ЗСУ опублікував офіцер батальону Дмитро Савченко у себе в Facebook.

«Ви думали, що так вміє робити лише прігожин та уткін?? Ніт. Ми встрибнули в цей процес і звертаємося до в'язнів максимально зрозумілою мовою... Адже були по той бік барикад і знаємо патерни і алгоритми. Підпілля, каторги, спротив... Усе в ім'я Великої України!», – йдеться у його публікації.

Мобілізація ув'язнених: боєць ЗСУ показав зустріч з охочими піти на фронт фото 1
Мобілізація ув'язнених: боєць ЗСУ показав зустріч з охочими піти на фронт фото 2
фото: Дмитро Савченко/facebook

Савченко додав, що українські ув’язнені «на п'ять порядків більш ідейні, ніж паскудний вагнер».

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11079-1 про добровільну мобілізацію ув’язнених. До лав ЗСУ не зможуть вступити засуджені, що вчинили умисні вбивства та злочини проти основ національної безпеки України, ґвалтівники і педофіли, а також особи, що займали особливо відповідальне становище.

Як повідомлялося, засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, нестимуть службу у спеціальних підрозділах. Проте рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від складу злочину і висновку ВЛК. Про це повідомив речник Міноборони Дмитра Лазуткіна. За словами речника, рішення про умовно-дострокове звільнення ув'язненого ухвалює суд. Мобілізовані засуджені зможуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин.

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Теги: мобілізація ЗСУ засуджені

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