Кабмін дозволив бронювати до 100% працівників енергетики та оборонки

Також уряд збільшив терміни бронювання працівників критичних підприємств з шести місяців до року

«Виробники зброї, дронів, наші енергетики, які сьогодні відновлюють енергосистему, зможуть бронювати 100% працівників», – заступник міністра економіки

Підприємства оборонно-промислового комплексу та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників. Відповідні зміни Кабінет міністрів вніс до постанови №76, йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства економіки.

«Уряд удосконалив умови бронювання для підприємств, які працюють на потреби оборони, а також підприємств сфери енергетики. Виробники зброї, дронів, наші енергетики, які сьогодні відновлюють енергосистему, зможуть бронювати 100% працівників», – заявив заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

Фоменко наголосив, що таким чином підприємства, які виробляють озброєння та працюють на потреби ЗСУ, зможуть краще планувати свою роботу та ефективно працювати на посилення обороноздатності, а енергетики – забезпечувати людей теплом та електроенергією.

«Крім того, ми збільшуємо терміни бронювання працівників критичних підприємств із 6 місяців до року, дозволяємо бронювати військовозобов’язаних незалежно від віку, військового звання чи ВОС, навіть якщо вона дефіцитна. А також запроваджуємо електронне бронювання», – зазначив заступник міністра.

Нагадаємо, 90% працівників ДСНС та Національної поліції України заброньовано від мобілізації. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що 10% співробітників ДСНС мають вибір мобілізовуватися до лав Збройних Сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби. Також 10% поліцейських, які підлягають мобілізації, можуть долучитися до бригади «Лють» або додатково створених трьох бойових бригад Національної поліції України.

Нагадаємо, що 5 червня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає бронювання працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій в обсягах не більше 50%.

До відома, петиція до Кабінету міністрів із закликом забезпечити бронювання від мобілізації для усього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту набрала необхідні 25 тис. голосів.