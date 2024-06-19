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Соратник президента пояснив, чому Рада планує засекретити судові справи щодо мобілізації і військових

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Соратник президента пояснив, чому Рада планує засекретити судові справи щодо мобілізації і військових
У судовому реєстрі ворог знаходив інформацію про осіб, які не виконують військовий обов'язок
фото з відкритих джерел

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає засекречення інформації судових рішень стосовно мобілізації та виконання військового обов’язку

Законопроєкт № 7033–д, ухвалений Верховною Радою за основу, необхідний для того, щоб країна-агресорка не мала можливості, використовуючи судовий реєстр України, отримувати інформацію про місця зберігання та виробництва зброї, інші важливі дані. Про це повідомив «Главкому» голова комітету з правової політики Денис Маслов.

«Це законопроєкт нашого комітету, і я вважаю величезною помилкою, коли його рік тому зняли з порядку денного пленарного засідання. Ми вже заплатили за це певну ціну, тому що Російська Федерація отримувала дані з нашого судового реєстру, куди вона, як і всі, має відкритий доступ. Зокрема, ворог знаходив там інформацію про місця зберігання та виробництва нашої зброї і багато іншого, направляв своїх агентів для перевірки та підтвердження цієї інформації. Після цього росіяни обирали цілі, завдавали по них ударів і фіксували факти знищення», – пояснив Маслов.  

Експерт зауважив, що згаданий законопроєкт не передбачає, що судові рішення не будуть видаватись учасникам провадження. За словами Маслова, законопроєктом передбачається лише обмеження загального доступу до них через електронний реєстр для невизначеного кола осіб, зокрема, для країни-агресора, яка таким чином збирає інформацію.

Маслов зауважив, що за останній рік ні від кого не почув альтернативних механізмів, як мінімізувати ту велику небезпеку, яку несуть відкриті дані із судових реєстрів.

«Проте я точно знаю, що через цю відкритість ми, на жаль, зазнали серйозної шкоди та втрати для нашої безпеки та оборони. Доки ж цей законопроєкт не прийнятий, ми завжди готові до конструктивних пропозицій», – сказав голова комітету з правової політики.

Маслов повідомив, що після прийняття змін до закону про мобілізацію, комітет з правової політики ухвалив рішення про розгляд можливості зміни законопроєкту №7033–д до другого читання у зв’язку з новими реаліями. І, за словами експерта, до другого читання будуть вноситися зміни у цій частині.

«Для чого це потрібно? Мабуть, навряд чи хто вважає правильним, що ворог може отримувати інформацію про кількість осіб, які не виконують військовий обов'язок, та ще й в розрізі по районах по всій Україні. При цьому достатньо досить нехитрих маніпуляцій, аби легко встановити прізвище, ім'я і по батькові кожної конкретної особи. Цю інформацію можна згодом використати і для ІПСО, і для подальших комунікацій і можливості вербування родичів таких осіб. Але знову ж – кожній особі, яка є учасником таких судових справ, як зараз, так і надалі будуть видаватися всі рішення судів, які вони можуть потім публікувати в соцмережах і будь–де», – пояснив політик.

Експерт наголосив, що пропонується лише закрити загальний доступ до реєстрів. «Все–таки давайте на одну шальку терезів покладемо те, що ворог буде знати кількість осіб, які ухиляються від призову, з можливістю навіть визначити їхні ПІБ, а на іншу – резонансні заголовки в ЗМІ про ту чи іншу судову справу. На жаль, інколи заради гарних заголовків ми жертвуємо питаннями безпеки нашої країни», – додав Маслов.

Нагадаємо, Кабінет міністрів утворив міжвідомчу робочу групу з питань організації призову військовозобов’язаних громадян на військову службу під час мобілізації. Про це повідомляє йдеться в постанові уряду №707. Зокрема, робочу групу очолить міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

До групи увійдуть представники Міноборони, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, МВС, Мінекономіки, Міністерства освіти і науки, Міністерства енергетики, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, Державної прикордонної служби, Національної поліції.

Як повідомлялося, уряд України 18 червня ухвалив рішення про те, що у військово-обліковому документі в електронній формі тепер буде QR-код, який буде дійсним не більше року.

До слова, міністр юстиції України Денис Малюська розповів, що мобілізовані в'язні будуть проходити військову службу лише в частинах, повністю сформованих з колишніх засуджених. Про це повідомляє The Washington Post.

Читайте також: Денис Маслов: Зеленський буде президентом до кінця війни. Дивно, коли Путіну підіграють наші політики
Теги: суд судова реформа мобілізація Україна Денис Маслов

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