Стало відомо, коли Байден зателефонує Зеленському

Цього тижня лідери США та України будуть спілкуватися

Байден провів переговори з лідерами Німеччини, Франції, Британії та Італії

Президент США Джо Байден після учорашнього онлайн-саміту з лідером Росії Володимиром Путіним зателефонує президенту України Володимиру Зеленському. Телефонна розмова президентів відбудеться цього тижня. Про це йшлося під час брифінгу радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

«Байден та Зеленський проведуть розмову в четвер (9 грудня – ред.), в розвиток переговорів між Зеленським та (держсекретарем США – ред.) Блінкеном», – сказав представник Білого дому.

Крім того, за словами Саллівана, Байден як до, так і після розмови з Путіним, провів переговори з лідерами Німеччини, Франції, Британії та Італії.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

Зазначимо, повідомлялося, що Байден після розмови з Путіним поговорить із Зеленським.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський і держсекретар США Ентоні Блінкен провели розмову перед самітом американського і російського лідерів Джо Байдена і Володимира Путіна.

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