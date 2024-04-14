Росія продовжує йти під воду: змиває навіть мости (відео)

Рівень річки Тобол у Кургані виріс на 54 см за ніч і становить майже п'ять метрів

Рівень води у річці Тобол невпинно зростає

У російському селі Тємляково (Курганська область РФ) змило дерев’яний міст, який тепер несе течією до міста Курган. Про повідомив голова регіону Вадим Шумков у Telegram.

«У Темляковому змило дерев'яний міст і несе течією до Кургану. Це створює ризик затора. МНС поставлене завдання витягнути ці шматки з води, допоки вони не створили перешкоди для води», – написав Шумков.

Голова Курганської області також заявив, що в селі Лаптєва зірвало понтонний міст, однак переправу не змило течією, оскільки її тримають кріплення.

За словами Шумкова, рівень річки Тобол у Кургані виріс на 54 см за ніч і становить майже п'ять метрів. Останні дві години вода додається по 20 см, течія помітно посилюється. Глава регіону закликав місцевих жителів евакуюватися.

Нагадаємо, що низка регіонів Росії потерпає від потужного паводку. Так, в Оренбурзькій області ще з 4 квітня діє режим надзвичайної ситуації. Такий режим введено також у деяких районах Тюменської, Курганської і Самарської областей. Найбільш несприятлива ситуація склалася в Орську Оренбурзької області, де в ніч на 6 квітня стався прорив дамби та підтопило близько семи тисяч будинків із присадибними ділянками.

Як повідомлялося, масштабна повінь у прикордонних з Казахстаном регіонах РФ була викликана аварійним скиданням з водосховищ. Одне з російських міст Курган ризикує постраждати найбільше, через розлив річки Тобол.

До слова, Росія звинуватила Казахстан у повені. На це міністерство водних ресурсів та іригації Казахстану заявило, що країна не може впливати на природні стихії. Оскільки вода річкою Тобол надходить з російської території і рішення про скидання води приймаються, виходячи з цих потоків.