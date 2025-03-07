Кремль відповів на санкційні погрози Трампа

Президент США пообіцяв збільшити санкції проти РФ через обстріли України

Речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що численні санкції дотепер не зупинили Кремль від «реалізації його цілей» в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Захарова відреагувала на допис президента США Дональда Трампа, де той пригрозив РФ потужнішими санкціями. Речниця МЗС назвала перший рядок повідомлення «найважливішим».

«Протягом багатьох місяців США були зосереджені на перемозі України. Тепер є визнання того, що українська позиція на полі бою погана. Правда в тому, що Україна програла, тому що вони довіряли і покладалися на попередній Білий дім. Що стосується нових санкцій, то ми вже зіткнулися з великою кількістю санкцій, і вони не зупинили нас від реалізації наших цілей», – сказала російська посадовиця.

Нагадаємо, Дональд Трамп відреагував на масштабний ракетний обстріл України. Він заявив, що «наполегливо розглядає можливість запровадження широкомасштабних банківських санкцій і тарифів проти Росії».

Як зазначив Трамп, обмеження діятимуть до тих пір, поки не буде досягнута угода про припинення вогню і остаточне врегулювання війни.

«Росія і Україна, сядьте за стіл переговорів прямо зараз, поки не стало занадто пізно. Дякуємо!!!» – написав президент США в соцмережі Truth Social.

Раніше міністр фінансів Скотт Бессент заявив, Сполучені Штати Америки без вагань застосують максимальні санкції, якщо це сприятиме припиненню війни в Україні.

До слова, Дональд Трамп хоче повʼязати угоду з Україною про видобуток корисних копалин із зобовʼязанням української сторони якнайшвидше припинити вогонь.