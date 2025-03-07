Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль відповів на санкційні погрози Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кремль відповів на санкційні погрози Трампа
Захарова заявила, що західні санкції не змогли зупинити Росію
фото: російські ЗМІ

Президент США пообіцяв збільшити санкції проти РФ через обстріли України

Речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що численні санкції дотепер не зупинили Кремль від «реалізації його цілей» в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Захарова відреагувала на допис президента США Дональда Трампа, де той пригрозив РФ потужнішими санкціями. Речниця МЗС назвала перший рядок повідомлення «найважливішим».

«Протягом багатьох місяців США були зосереджені на перемозі України. Тепер є визнання того, що українська позиція на полі бою погана. Правда в тому, що Україна програла, тому що вони довіряли і покладалися на попередній Білий дім. Що стосується нових санкцій, то ми вже зіткнулися з великою кількістю санкцій, і вони не зупинили нас від реалізації наших цілей», – сказала російська посадовиця.

Нагадаємо, Дональд Трамп відреагував на масштабний ракетний обстріл України. Він заявив, що «наполегливо розглядає можливість запровадження широкомасштабних банківських санкцій і тарифів проти Росії».

Як зазначив Трамп, обмеження діятимуть до тих пір, поки не буде досягнута угода про припинення вогню і остаточне врегулювання війни.

«Росія і Україна, сядьте за стіл переговорів прямо зараз, поки не стало занадто пізно. Дякуємо!!!» – написав президент США в соцмережі Truth Social.

Раніше міністр фінансів Скотт Бессент заявив, Сполучені Штати Америки без вагань застосують максимальні санкції, якщо це сприятиме припиненню війни в Україні.

До слова, Дональд Трамп хоче повʼязати угоду з Україною про видобуток корисних копалин із зобовʼязанням української сторони якнайшвидше припинити вогонь.

Читайте також:

Теги: росія санкції Дональд Трамп США МЗС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава України доручив отримати офіційну інформацію щодо призупинення американської допомоги
Україна готова до зупинки військової допомоги від США – Зеленський
4 березня, 20:13
Лідерка «Національного об’єднання» переконана, США мали дати час Україні перед тим, як припинити надання зброї
Ле Пен розкритикувала США за зупинку військової допомоги Україні
4 березня, 17:17
Зеленський: Україні потрібні конкретні гарантії безпеки з носіями цих гарантій безпеки, з відповідальністю за обсяги цієї допомоги
Зеленський заявив, що до угоди про завершення війни «ще дуже й дуже далеко»
3 березня, 01:47
28 лютого окупанти вдарили по медзакладу у Харкові
Росіяни масовано вдарили по Харкову: з'явилися фото наслідків
1 березня, 07:40
Глава нашої держави вважає нереальними заяви про завершення війни в Україні уже цього тижня
Президент про мирну угоду: Я не підпишу те, що погано для України
23 лютого, 18:51
Буданов розповів, яку страшну помилку Путін здійснив у 2022 році
Буданов розповів, яку страшну помилку Путін здійснив у 2022 році
23 лютого, 15:38
Єрмак (праворуч) під час зустрічі з Келлогом заявив, що Україна розраховує на продовження американської підтримки
Келлог провів першу зустріч під час візиту до України
19 лютого, 17:58
Зеленський зустрінеться з Мухаммадом бін Салманом аль Саудом 10 березня
Спадкоємний принц Саудівської Аравії поінформує Зеленського про переговори США та РФ – Bloomberg
18 лютого, 17:45
Саудівська Аравія високо оцінює телефонну розмову, яка відбулася між Путіним та Трампом
Саудівська Аравія погодилася провести на своїй території саміт між Трампом та Путіним
14 лютого, 22:00

Політика

Кремль відповів на санкційні погрози Трампа
Кремль відповів на санкційні погрози Трампа
За яких умов Путін може погодитися на перемир'я? Розʼяснення Bloomberg
За яких умов Путін може погодитися на перемир'я? Розʼяснення Bloomberg
Трамп розлютився через масований обстріл України – Axios
Трамп розлютився через масований обстріл України – Axios
Параліч НАТО. Експерт-американіст оцінив плани Трампа
Параліч НАТО. Експерт-американіст оцінив плани Трампа
Румунія хоче відсторонити Джорджеску від участі у президентських виборах – FT
Румунія хоче відсторонити Джорджеску від участі у президентських виборах – FT
Польща збирається підготувати кожного чоловіка до війни
Польща збирається підготувати кожного чоловіка до війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 березня 2025
18K
87-річний генерал Дурдинець досі отримує зарплату в МВС
16K
Прогноз магнітних бур на 7-9 березня: якою буде сонячна активність
7007
Туристи з Канади не їдуть до США: авіакомпанії масово скасовують рейси
6209
Втрати ворога станом на 7 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У більшості областей відбій повітряної тривоги: куди влучили окупанти
Сьогодні, 07:24
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 березня, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua