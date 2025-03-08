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Польща хоче отримати доступ до ядерної зброї – Туск

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Польща хоче отримати доступ до ядерної зброї – Туск
Дональд Туск: Польща повинна прагнути до найсучасніших можливостей, пов'язаних з ядерною зброєю
фото: PAP

Варшава розглядає пропозицію Макрона щодо розміщення в себе ядерної зброї

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що Варшава повинна прагнути отримати доступ до ядерної та інших видів неконвенційної зброї. Про це повідомляє «Главком» з посилання на заяву Туска під час виступу в парламенті, якого цитує видання WP Wiadomości.

«Потрібно розуміти, що Польща повинна прагнути до найсучасніших можливостей, пов'язаних з ядерною і сучасною неконвенційною зброєю», – сказав він.

Туск повідомив, що Варшава веде серйозні переговори з приводу пропозиції Еммануеля Макрона використовувати французьку ядерну зброю для захисту європейських союзників. 

Причина: можлива чергова агресія з боку РФ. Прем’єр наголосив, що Росія може через кілька років напасти на когось значно більшого за Україну, і для захисту від неї потрібні як потужні звичайні збройні сили, так і ядерні.

Нагадаємо, нещодавно президент Франції Емманюель Макрон заявив, що вирішив розпочати дискусію щодо використання французької ядерної зброї для захисту Європейського союзу.

Крім того, повідомлялось, що Франція готова використовувати свої сили ядерного стримування, щоб захистити Європу замість Сполучених Штатів. 

До слова, у середині минулого року, за даними НАТО, збройні сили Польщі налічували 216 000 військовослужбовців, що вже робило їх третіми за чисельністю в альянсі – після США (1,3 млн) і Туреччини (481 000). При цьому Польща посідає 1-е місце в НАТО за витратами на оборону – 4,1% ВВП. Цього року уряд планує витратити 186,6 млрд злотих ($46,4 млрд), або 4,7% ВВП.

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Теги: ядерна зброя Польща Дональд Туск Франція Еммануель Макрон росія

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