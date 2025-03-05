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Україна готує план перших кроків для наближення миру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна готує план перших кроків для наближення миру
За словами президента, план буде готовий незабаром
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Зеленський наголосив, що Європа разом з Україною повинна бути за столом переговорів щодо завершення війни

Україна готує план для наближення справедливого та стійкого миру. Він буде готовий найближчим часом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Український лідер провів розмову з премʼєр-міністром Словенії Робертом Голобом, щоб поінформувати про саміт лідерів у Лондоні й обговорити спільні зусилля.

«Європа має спільне бачення щодо закінчення війни та гарантій безпеки. Вона повинна бути за столом майбутніх переговорів разом з Україною та США», – каже глава нашої держави.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер разом із президентом України Володимиром Зеленським готові відвідати Вашингтон наступного тижня, аби представити план врегулювання війни в Україні. 

Зеленський зазначив, що лідери працюють над мирною угодою, яка може розпочатися з «перемир'я в небі... і негайного перемир'я на морі», якщо Росія відповість на це.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що Україна завжди буде вдячною Америці за всю ту підтримку, яка надавалась і надається.

«Ми прагнемо конструктивної співпраці. Партнерських відносин. Про те, що відбулось у Білому домі замість наших перемовин, можна тільки шкодувати. Але треба знаходити силу йти далі, поважати одне одного, як ми завжди поважаємо Америку, Європу, усіх партнерів, і разом робити все, щоб наблизити мир. І я дякую всім, хто Україну в цьому підтримує», – каже глава України.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий відновити переговори з українським лідером Володимиром Зеленським щодо природних ресурсів, але це можливо лише за умови зміни позиції Києва. Своєю чергою президент України заявив після безпекового саміту в Лондоні, що готовий ще раз зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той його запросить.

Згодом президент опублікував заяву, в якій зазначив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. За словами Зеленського, його зустріч з Дональдом Трампом у Вашингтоні пройшла не так, як передбачалося.

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Теги: Володимир Зеленський війна переговори США президент Європа

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