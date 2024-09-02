Глава Аудиторської служби пояснила, що заважає перевіряти будівельні роботи

Комерційна таємниця закриває аудиторам доступ до перевірки будівельних робіт – Басалаєва

Деталі показників вартості будівництва та ремонту доріг мають бути відкритими для громадськості. Про це заявила голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва. Щоб вдосконалити та зробити прозорою цю систему, за ініціативи ДАСУ наприкінці 2023 року у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури було створено відповідну робочу групу.

«Позиція Державної аудиторської служби незмінна: укрупнені показники вартості мають бути розшифрованими та відкритими для громадськості. А також контролюючим органам мають надаватися всі документи, які підтверджують виконання робіт, розрахованих на підставі УПВ», – зазначила Басалаєва.

Вона відзначила, що після реформи дорожнього будівництва, проведеної у 2022 році, дороги будуються швидше. Але проконтролювати якість робіт стало важче.

Це пов’язано з укрупненням показників вартості (УПВ), які об’єднують кілька видів робіт без розшифровки, якими технікою, матеріалами та трудовими ресурсами вони виконуються. Всі ці деталі віднесені до комерційної таємниці. І це дозволяє замовникам і підрядникам не надавати підтверджуючих документів щодо технологій будівництва.

«Сьогодні будівельні роботи намагаються вести швидко, але вони – з «багатьма невідомими»… Комерційна таємниця закриває аудиторам доступ до перевірки будь-яких документів. Адже у нормативних положеннях, на базі яких почали застосовуватися УПВ, міститься формулювання: «будь-які підтверджуючі документи та розрахунки не надаються», – відзначає Басалаєва.

Водночас норму прибутку у будівництві прив’язали до вартості будматеріалів. І на думку ДАСУ, підрядник може завищувати ціну на них, закладаючи собі більший прибуток.

При цьому база даних цін на дорожні роботи, яку підтримує державна наукова установа, ґрунтується на комерційних пропозиціях, які неможливо перевірити та проаналізувати. І через це також можливе завищення цін з боку будівельних компаній.

ДАСУ прийшла до таких висновків, провівши аудит «Укравтодору» та ревізію регіональних підрозділів Агентства минулого року.