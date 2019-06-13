Філарет: Порошенко припинив зі мною всі стосунки…



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Патріарх Філарет стверджує, що церква зацікавлена, аби держава в особі президента сприяла утвердженню незалежної церкви

«Вони себе поводять так, ніби мене не існує…», - нарікає патріарх

Почесний патріарх Української православної церкви Філарет заявив, що п’ятий президент України Петро Порошенко припинив з ним всі стосунки після того, як закінчив їздити по єпархіях з Томосом. Про це патріарх розповів в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За його словами, також ніхто з Адміністрації тодішнього президента з того часу з ним не спілкувався.

«Вони себе поводять так, ніби мене не існує…», - сказав патріарх Філарет.

При цьому він зазначив, що новий президент Володимир Зеленський вже зустрічався з ним.

«Новий президент зустрічався зі мною. Я його привітав. У нас з ним нормальні стосунки», - говорить патріарх і додає, що Зеленський – енергійна людина.

«Я сподіваюся, що йому вдасться змінити країну на краще», - сказав Філарет.

Почесний патріарх зауважив, що з Адміністрації нового президента за ці кілька тижнів поки ніхто не цікавився процесами в Українській церкві.

«Зараз їм не до цього. Зараз усі зайняті виборами до парламенту», - зазначив Філарет.

Водночас патріарх впевнений, що «Церква повинна вирішувати свої питання сама».

«Вона повинна підтримувати Українську державу. Бо не буде держави – не буде незалежної церкви. Але церква зацікавлена, щоб держава в особі президента сприяла утвердженню незалежної церкви», - наголосив почесний патріарх Філарет.

Нагадаємо, Філарет звинуватив Епіфанія у порушенні домовленностей щодо управління церквою після отримання Томосу. В свою чергу Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що т. зв. патріархат Київський не існує і ніколи не існував, а Філарет був відновлений у своєму єпископському чині як колишній митрополит Київський.

Філарет вирішив відновити УПЦ Київського патріархату і тому на 20 червня скликає Помісний собор.

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