  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Філарет: Порошенко припинив зі мною всі стосунки…

    • Розсилка
    Патріарх Філарет стверджує, що&nbsp;церква зацікавлена, аби держава в особі президента сприяла утвердженню незалежної церкви - Філарет: Порошенко припинив зі мною всі стосунки…
    Патріарх Філарет стверджує, що церква зацікавлена, аби держава в особі президента сприяла утвердженню незалежної церкви

    «Вони себе поводять так, ніби мене не існує…», - нарікає патріарх

    Почесний патріарх Української православної церкви Філарет заявив, що п’ятий президент України Петро Порошенко припинив з ним всі стосунки після того, як закінчив їздити по єпархіях з Томосом. Про це патріарх розповів в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

    За його словами, також ніхто з Адміністрації тодішнього президента з того часу з ним не спілкувався.

    «Вони себе поводять так, ніби мене не існує…», - сказав патріарх Філарет.

    Читайте також

    При цьому він зазначив, що новий президент Володимир Зеленський вже зустрічався з ним.

    «Новий президент зустрічався зі мною. Я його привітав. У нас з ним нормальні стосунки», - говорить патріарх і додає, що Зеленський – енергійна людина.

    «Я сподіваюся, що йому вдасться змінити країну на краще», - сказав Філарет.

    Почесний патріарх зауважив, що з Адміністрації нового президента за ці кілька тижнів поки ніхто не цікавився процесами в Українській церкві.

    «Зараз їм не до цього. Зараз усі зайняті виборами до парламенту», - зазначив Філарет.

    Водночас патріарх впевнений, що «Церква повинна вирішувати свої питання сама».

    «Вона повинна підтримувати Українську державу. Бо не буде держави – не буде незалежної церкви. Але церква зацікавлена, щоб держава в особі президента сприяла утвердженню незалежної церкви», - наголосив почесний патріарх Філарет.

    Нагадаємо, Філарет звинуватив Епіфанія у порушенні домовленностей щодо управління церквою після отримання Томосу. В свою чергу Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що т. зв. патріархат Київський не існує і ніколи не існував, а Філарет був відновлений у своєму єпископському чині як колишній митрополит Київський.

    Філарет вирішив відновити УПЦ Київського патріархату і тому на 20 червня скликає Помісний собор.

    Більше читайте:
    Читайте також
    Петро Порошенко Філарет церква Українська православна церква держава Володимир Зеленський президент Вселенський патріарх Варфоломій томос Епіфаній
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ