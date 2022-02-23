Як подолати тривожність: поради експертів

Найдієвішою порадою для зберігання спокою та подолання тривожності є насичення кожного дня позитивними діями та емоціями

Психологи радять не чекати, що тривожність зникне сама по собі

Панічні атаки та підвищена тривожності, які все частіше мають владу над українцям на тлі російської агресії, можна опанувати за допомогою певного самотрейнінгу. Експерти кадрового порталу grc.ua підготували поради, як подолати підвищену тривожність.

Не треба чекати, що тривожність зникне сама по собі. Щоб її позбавитися, треба вжити необхідних заходів. Якщо говорити про підвищену тривожність на роботі, треба спочатку розібратись, чи варто ставити діагноз, чи це звичайні буденні переживання щодо поточних робочих моментів.

Які ж саме симптоми тривожності, що викликають навіть тривожні розлади, можна виділити. У приблизний перелік входять:

лякливість

часті перепади настрою

хронічна втома та слабкість, що призводить до зниження працездатності

проблеми з концентрацією уваги

постійне почуття невдоволення або роздратування

надмірне занепокоєння через прості побутові речі, повсякденні справи

проблеми зі сном

Якщо розглядати ситуацію з підвищеною тривожністю саме на робочому місці, то до переліку симптомів можна віднести:

неуважність або порушення термінів виконання завдань

занадто бурхлива реакція на різні робочі ситуації

постійні відмови від спільних з колегами обідів, вечірок, святкувань тощо

часті, безпідставні відгули та лікарняні

часті відмови від поїздок у відрядження, від виступів з промовою, презентацією

Якщо розбирати детальніше етапи або правила інформаційної гігієни, то можна виділити кілька кроків.

1. Відсів. Не сприймати будь-яку інформацію відразу як стовідсотково правдиву, а відноситись до слухів та повідомлень критично. Задля запобігання паніки та хаосу обов'язковим правилом є перевірка будь-якої отриманої інформації мінімум в двох різних джерелах, бажано в авторитетних, офіційно визнаних.

2. Заперечення. Якщо інформація не підтверджена посиланнями на довірені джерела, нема свідків, підтвердження експертів та офіційних представників влади, то таку інформацію краще вважати за недостовірну. Особливо треба ретельно перевіряти інформацію та її джерела, якщо це стосується питання здоров'я.

3. Фільтр. Важливо фіксувати джерело отриманої інформації та розуміти кому належить конкретний канал комунікації. Від цього залежить багато чого – риторика, редакційна політика, розставлені акценти, вибір джерел. Так само важливий аудіо матеріал та віжуал, який треба ретельно перевіряти.

4. Геть паніку. Слідкуйте за тоном поданої інформації. Якщо в повідомленні ведучий чи оповідач використовує забагато експресивних слів задля аргументації, якщо присутні агресивні відмовки, образи, нецензурна лексика, недоречний сарказм тощо, така подача розпалює емоції та тривогу навмисно. За таким типом подачі інформації приховується дійсна суть повідомлення та шляхи розв'язання проблеми.

І сюди ж можна додати, що чим більш захоплюючими здаються новини, тим скоріше це є фейк.

5. Чекати-рахувати. Останнє правило здорового сприйняття інформації. Воно ще називається «правилом 30 секунд». Його сенс полягає у тому, що перш ніж перепостити або поділитись з кимось отриманою інформацією, треба зупинитися і подумати чи не є ця інформація фейком. Пройтись по всіх правилах інформаційної гігієни, спокійно перевірити правдивість повідомлення і не піддаватися паніці та тривозі.

Як опанувати свою тривожність та паніку у разі критичних ситуацій та підвищити власну стресостійкість?