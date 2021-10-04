Якою буде погода в Україні 4 жовтня: карта

У понеділок прогнозують температуру до +21, сонячно та без опадів

Погода в Україні 4 жовтня буде приємно дивувати. Попри незначне похолодання, на території країни пануватиме сонячна погода. Такі дані Укргідрометцентру.

В усіх регіонах не буде дощів чи інших опадів. Очікується південно-східних вітер – його швидкість сягатиме близько 3-8 м/с.

Денна температура переважно сягатиме від +13 до +16 градусів за Цельсієм. Зокрема, на півдні – від +13 до +15, на сході – від +10 до +12, у центрі – від +14 до +16, на півночі – від +12 до +14, на заході – від +14 до +17.

На Закарпатті буде найтепліша погода – стовпчики термометра в Ужгороді, Хусті, Береговому та інших містах сягатимуть від +19 до +21.

Найхолодніша температура очікується у східних та північних областях України. Подекуди вона може триматися на рівні до +10 градусів.

У Києві – сонячна та вітряна погода. У понеділок, 4 жовтня, стане трохи тепліше, ніж на вихідних. Температура – від +14 до +16.

Погода вночі у столиці буде дуже холодною – температура впаде щонайбільше до +3 градусів. Подекуди стовпчики термометра показуватимуть до +5.

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