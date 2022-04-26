Яскраве сонце змінюватимуть дощі: синоптики дали прогноз на 27 квітня

У Києві буде холодно та свіжо

У середу, 27 квітня, в Україні буде безхмарна погода на Півдні та Сході. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Там сонце жодного разу за день не сховається за хмарами.

Синоптики прогнозують у цих регіонах в середньому +19...+21 градуса. Водночас на Луганщині буде тепліше – +20...+22 градусів.

У Центрі України сонце іноді ховатиметься за хмарами. Однак опадів очікувати не слід. Стовпчики термометрів підіймуться до +17...+19 градусів.

У Києві буде холодніше та свіжіше – +12...+14 градусів. Північно-західний вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

Опади можливі у Львові, Ужгороді, Івано-Франківську, Чернівцях.

Повітря там буде свіжим – +13...+15 градусів. Водночас на Закарпатті прогнозують теплішу погоду – +17...+19 градусів.

На Півночі України опадів не прогнозують, лише сонце. Стовпчики термометрів коливатимуться у межах +13...+15 градусів.

Погода у містах України 27 квітня