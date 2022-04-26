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    Яскраве сонце змінюватимуть дощі: синоптики дали прогноз на 27 квітня

    Яскраве сонце змінюватимуть дощі: синоптики дали прогноз на 27 квітня
    фото: glavcom.ua

    У Києві буде холодно та свіжо

    У середу, 27 квітня, в Україні буде безхмарна погода на Півдні та Сході. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Там сонце жодного разу за день не сховається за хмарами.

    Синоптики прогнозують у цих регіонах в середньому +19...+21 градуса. Водночас на Луганщині буде тепліше – +20...+22 градусів.

    У Центрі України сонце іноді ховатиметься за хмарами. Однак опадів очікувати не слід. Стовпчики термометрів підіймуться до +17...+19 градусів.

    У Києві буде холодніше та свіжіше – +12...+14 градусів. Північно-західний вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

    Опади можливі у Львові, Ужгороді, Івано-Франківську, Чернівцях.

    Повітря там буде свіжим – +13...+15 градусів. Водночас на Закарпатті прогнозують теплішу погоду – +17...+19 градусів.

    На Півночі України опадів не прогнозують, лише сонце. Стовпчики термометрів коливатимуться у межах +13...+15 градусів.

    Погода у містах України 27 квітня

    • Ужгород – +17...+19
    • Львів – +13...+15
    • Івано-Франківськ – +13...+15
    • Тернопіль – +13...+15
    • Чернівці – +13...+15
    • Хмельницький – +14...+16
    • Луцьк – +13...+15
    • Рівне – +13...+15
    • Житомир – +13...+15
    • Вінниця – +17...+19
    • Одеса – +18...+20
    • Миколаїв – +19...+21
    • Херсон – +20...+22
    • Сімферополь – +19...+21
    • Кропивницький – +17...+19
    • Черкаси – +17...+19
    • Чернігів – +13...+15
    • Суми – +13...+15
    • Полтава – +17...+19
    • Дніпро – +17...+19
    • Запоріжжя – +19...+21
    • Донецьк – +19...+21
    • Луганськ – +20...+22
    • Харків – +17...+19
    • Київ – +12...+14
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    Теги: росія окупанти прогноз погоди війна Україна окупація дощ #stoprussia
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    Яскраве сонце змінюватимуть дощі: синоптики дали прогноз на 27 квітня