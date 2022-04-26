Яскраве сонце змінюватимуть дощі: синоптики дали прогноз на 27 квітня
У Києві буде холодно та свіжо
У середу, 27 квітня, в Україні буде безхмарна погода на Півдні та Сході. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Там сонце жодного разу за день не сховається за хмарами.
Синоптики прогнозують у цих регіонах в середньому +19...+21 градуса. Водночас на Луганщині буде тепліше – +20...+22 градусів.
У Центрі України сонце іноді ховатиметься за хмарами. Однак опадів очікувати не слід. Стовпчики термометрів підіймуться до +17...+19 градусів.
У Києві буде холодніше та свіжіше – +12...+14 градусів. Північно-західний вітер рухатиметься зі швидкістю 5 –
Опади можливі у Львові, Ужгороді, Івано-Франківську, Чернівцях.
Повітря там буде свіжим – +13...+15 градусів. Водночас на Закарпатті прогнозують теплішу погоду – +17...+19 градусів.
На Півночі України опадів не прогнозують, лише сонце. Стовпчики термометрів коливатимуться у межах +13...+15 градусів.
Погода у містах України 27 квітня
- Ужгород – +17...+19
- Львів – +13...+15
- Івано-Франківськ – +13...+15
- Тернопіль – +13...+15
- Чернівці – +13...+15
- Хмельницький – +14...+16
- Луцьк – +13...+15
- Рівне – +13...+15
- Житомир – +13...+15
- Вінниця – +17...+19
- Одеса – +18...+20
- Миколаїв – +19...+21
- Херсон – +20...+22
- Сімферополь – +19...+21
- Кропивницький – +17...+19
- Черкаси – +17...+19
- Чернігів – +13...+15
- Суми – +13...+15
- Полтава – +17...+19
- Дніпро – +17...+19
- Запоріжжя – +19...+21
- Донецьк – +19...+21
- Луганськ – +20...+22
- Харків – +17...+19
- Київ – +12...+14