Крим стає головним джерелом проблем для Кремля

Чому пропагандисти Кремля раптом заговорили про переселення росіян

Поки триває жвава дискусія щодо того, що саме згоріло в Московській області (про це трохи пізніше), кілька фактів про іншу тенденцію.

• 1 •

ЦСО «А» СБУ розібрав на запчастини координаційний центр ФСБ РФ на окупованій території Херсонської області. Ціль досягли 13 безпілотників. Зазначається, що в комплексі будівель пансіонату, який було перетворено на режимний об’єкт, могло перебувати до 100 військовослужбовців ФСБ.

Це не перший випадок, коли «гніздо» ФСБ на Херсонщині опиняється під ударом? Виникає питання: навіщо окупанти раз по раз зосереджують своїх співробітників спецслужб у зоні досяжності ударних засобів України?

Справа в тому, що російській владі потрібно дедалі більше зусиль для підтримання режиму на окупованих територіях. Це стосується і контррозвідувального захисту військ, і утримання під контролем привезених осіб та колабораціоністів, які демонструють дедалі більше ознак занепокоєння та бажання втекти. Локації вони обирають, орієнтуючись на Крим.

Однак ситуація в Приазов’ї та Криму об’єктивно погіршується. У частини приїжджих, які заробляли на грабежах, зростає мотивація зафіксувати прибуток і перебратися в більш комфортне місце. Але струмочок втікачів дає поганий сигнал тим, хто залишається…

• 2 •

Один із найбрутальніших речників Кремля – Володимир Соловйов – раптово вибухнув тирадою про необхідність переселення мешканців прифронтової зони як на тимчасово окупованих територіях України, так і в Брянській та Курській областях (він чомусь забув про Бєлгородську), углиб Росії – на Урал, у Поволжя, на Далекий Схід.

Ця думка сама по собі чудова, оскільки дивовижно точно описує успіхи «СВО». Вона подвійно чудова з огляду на контингент, наприклад, у тій самій Бєлгородській області.

Адже є російська статистика: Бєлгород десятиліттями був одним із найпопулярніших напрямків переселення людей, які відпрацювали на півночі або Далекому Сході. Ті, хто не їхав до Москви, Пітера чи Краснодарського краю, їхали до Бєлгорода. І ось тепер виникла геніальна ідея де-факто повернути їх. Я думаю, це реальна підстава для створення Бєлгородської народної республіки.

Але навіщо Соловйов це озвучив? Як завжди – це тактика дзеркального відображення, «відповіді». Росія планує завдавати ударів по українській енергосистемі й спробує до зими її зруйнувати. Росіяни вже зосередилися на тому, щоб зробити нестерпним життя українців у зоні 100 км від фронту. Але шановним росіянам варто задуматися. Наприклад.

У червні 2017 року в Казані на Казанській ТЕЦ-3 з великим розголосом запустили найпотужнішу в Росії газотурбінну установку на базі найбільшої та найефективнішої (на той момент) турбіни у світі 9HA.01 (405 МВт), виробником якої є компанія… General Electric.

І якщо з цією турбіною щось трапиться напередодні зими, швидко її полагодити буде непросто. Адже є всі підстави вважати, що з нею може щось статися в разі ударів по українській енергетиці. І таких прикладів – безліч. Ігри в гуманітарну катастрофу цього разу точно не будуть односторонніми.

• 3 •

Аналіз російського ефіру приводить до цікавого висновку: ситуація в Криму для окупаційного угруповання погіршується, але про це стали говорити значно менше. Крим потихеньку зникає з картини світу росіян. До кращих часів, якщо вони настануть (ні).

Зараз Крим починає витягувати з бюджету РФ додаткові кошти, бо треба компенсувати провал туристичного сезону, ціни на паливо, загальне подорожчання всього. Це мільярди рублів, які не отримають інші регіони.

У мережі вже з’явилося кілька відео з наріканнями тих, хто приїхав до Криму, мовляв, чому інші регіони РФ не збирають для них гуманітарну допомогу?! Тому що ненавидять їх і вважають джерелом проблем для Росії.

Мені дуже цікаво, як Москва цього року організує святкування Дня ВМФ (26 липня). Висвітлення військово-морського параду – це окрема стаття (!) у бюджеті Росії, настільки важлива пропагандистська подія. Була.

Оскільки на Балтійському, Чорному та Каспійському морях нічого масово-красивого вже не проведеш, залишається Мурманськ і Владивосток…