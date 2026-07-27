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Мобілізація в РФ, Patriot і Drone Deal з Британією: головні заяви Зеленського для Sky News

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Мобілізація в РФ, Patriot і Drone Deal з Британією: головні заяви Зеленського для Sky News
Зеленський дав велике інтерв'ю Sky News
фото: Офіс президента

Наприкінці інтерв'ю президент визнав, що війна виснажує українське суспільство, однак люди продовжують триматися

Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю британському телеканалу Sky News, у якому розповів про дані української розвідки щодо нової мобілізації в Росії, дефіцит ракет для Patriot, майбутню співпрацю з Великою Британією у сфері безпілотників, а також пояснив кадрові зміни у військовому керівництві, пише «Главком».

Про нову мобілізацію в Росії

За словами президента, українська розвідка має інформацію, що Кремль готує нову хвилю мобілізації після виборів до Держдуми РФ.

«Путін неготовий зупинити цю війну. Є дані розвідки, що він готується до мобілізації. Він хоче зробити це після виборів до Думи 21 вересня. Він хоче посилити мобілізацію», – сказав Зеленський.

Президент уточнив, що йдеться про мобілізацію від 300 до 500 тис. людей. «Він зробить це на початку жовтня, якщо ми не створимо йому проблем із логістикою, зброєю, бензином, дизелем і якщо наші партнери не введуть тотальні санкції за його агресію», – розповів президент.

Про ракети Patriot та ППО

Зеленський наголосив, що Україна має фінансування для закупівлі американських ракет PAC-2 та PAC-3, однак їх усе ще бракує. За його словами, санкції проти російського військово-промислового комплексу залишаються недостатніми.

«Санкції проти російського військового виробництва були недостатніми й вони можуть нарощувати виробництво балістичних ракет. Ось чому нам потрібно якнайшвидше забезпечити протиповітряну оборону», – додав глава держави.

Президент також пояснив, що дефіцит засобів ППО виник через ситуацію на Близькому Сході. «Існує дефіцит через ситуацію на Близькому Сході. Я намагаюся вирішити це питання разом із європейцями, американцями й деякими іншими країнами».

Про виробництво ракет

Зеленський повідомив, що президент США Дональд Трамп схвалив надання Україні ліцензій на виробництво ракет для Patriot. Водночас президент наголосив, що Україна готова виробляти ракети не лише для власних потреб.

«Ми збільшимо виробництво, і ми будемо ділитися. Ми не продаватимемо нікому іншому – лише для потреб України та для наших партнерів», – додав Зеленський.

Про Drone Deal із Великою Британією

Президент заявив, що Київ хоче укласти нову масштабну угоду з Лондоном щодо розвитку безпілотних технологій.

«Наприклад, Drone Deal. Я хочу побудувати великий завод у Великій Британії на основі нових технологій і поділитися ними з нашими партнерами», – сказав український лідер.

За словами Зеленського, Україна готова передати Британії власний досвід у сфері безпілотників. «Ми готові ділитися всім нашим досвідом із Великою Британією. Сподіваюсь, Велика Британія зробить те саме. Нам треба зробити цю Drone Deal дуже сильною», – каже президент.

Президент також розповів, що країни можуть розширити співпрацю й у виробництві ракет.

Про кадрові зміни у військовому керівництві

В інтерв'ю Sky News Зеленський також пояснив рішення про кадрові перестановки в оборонному секторі. Президент наголосив, що успіх українських операцій залежить не від окремих людей, а від роботи всієї системи.

Водночас він підкреслив, що жодні сучасні технології не можуть повністю замінити військових на передовій: «Якщо ви думаєте, що можете використовувати лише дрони і вам не потрібні солдати, то ви зазнаєте невдачі».

Про українців та війну

Наприкінці інтерв'ю президент визнав, що війна виснажує українське суспільство, однак люди продовжують триматися: «Люди дуже сильні, дуже сильні, але, звісно, втомлені. Це довга війна».

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Теги: санкції війна путін кадрові зміни Велика Британія Володимир Зеленський

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