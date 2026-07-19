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З-під руїн у Слатиному сусіди врятували матір з дитиною: деталі удару РФ

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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З-під руїн у Слатиному сусіди врятували матір з дитиною: деталі удару РФ
На Харківщині окупанти поцілили прямо в будинок, де перебували люди
фото: ДСНС

Чотири авіабомби перетворили житловий квартал на згарище

Російські війська ввечері 18 липня завдали масованого авіаційного удару по селищу Слатине Дергачівської громади Харківської області, застосувавши чотири керовані авіаційні бомби (КАБ). Про наслідки атаки розповідає «Главком» з посиланням на начальника Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслава Задоренко.

За словами чиновника, 18 липня близько 21:00 російська авіація скинула чотири КАБи на територію населеного пункту. Найбільших руйнувань зазнав один із приватних житлових будинків, який повністю завалився. Під завалами опинилися мати та донька. Ще до прибуття підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) їх деблокували місцеві жителі. Обох постраждалих госпіталізували. Жінка 1991 року народження перебуває у тяжкому стані, стан дівчинки медики оцінюють як середньої тяжкості.

Також поранення отримали двоє чоловіків 1978 та 1943 років народження. У них діагностували черепно-мозкові травми, контузії та інші ушкодження. Їх також доставили до медичних закладів для надання необхідної допомоги.

Внаслідок влучання КАБ поранення отримали четверо цивільних людей
Внаслідок влучання КАБ поранення отримали четверо цивільних людей
фото: t.me/zadorenko_v

Окрім повного та часткового руйнування приватних житлових будинків місцевих мешканців, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено цивільну інфраструктуру селища. Зокрема, пошкоджень зазнав службовий автомобіль місцевого газорозподільного підприємства, що виконував завдання в цьому районі.

Наразі на місці влучань продовжують працювати екстрені служби та представники правоохоронних органів для ліквідації наслідків авіаудару та фіксації чергового воєнного злочину РФ проти цивільного населення Харківщини.

Зазначимо, що Слатине розташоване неподалік державного кордону з Росією і регулярно зазнає російських ударів із застосуванням авіабомб, артилерії та безпілотників. Через близькість до лінії бойових дій громада залишається однією з найбільш уражених у Харківській області, а місцева влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та за можливості евакуюватися до безпечніших районів.

Нагадаємо, що у ніч проти 16 липня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками, внаслідок чого пошкоджень зазнав Центральний парк міста та об'єкти цивільної інфраструктури. За даними ДСНС, у Немишлянському районі через влучання дрона на території приватного домоволодіння сталася пожежа господарської споруди, яку рятувальники оперативно ліквідували. На місцях ударів працюють екстрені служби, а інформація про можливих постраждалих уточнюється.

Теги: росія діти війна агресія Харківщина ракетна атака

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