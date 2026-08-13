За місяць мав святкувати перший день народження доньки. Згадаймо Миколу Гончарова

Микола Гончаров спочиває поруч із рідним братом Ігорем, який також віддав життя за Україну

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Миколу Гончарова.

Військовослужбовець Збройних Сил України, солдат, кулеметник 2 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 5 стрілецької роти 2 батальйону територіальної оборони військової частини А4044 Гончаров Микола Віталійович пішов з життя 5 серпня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Петрівську селищну раду.

Народився Микола 19 травня 2002 року в селищі Інгулецьке (колишнє смт Балахівка). У сьомому класі хлопчина залишився без матері, тож разом із батьком та старшим братом Ігорем долали це горе, підтримуючи один одного. Навчався у Балахівській та Новостародубській школах, а згодом здобув фах слюсаря з ремонту автомобілів у гірничому ліцеї.

Змалку Микола захоплювався спортом – легкою атлетикою та волейболом, полюбляв риболовлю. Трудовий шлях розпочав у 2020 році на підприємстві «Епірок Україна».

У лютому 2021 року юнак підписав контракт та став до лав Збройних Сил України. Воював за незалежність держави, був нагороджений посвідченням учасника бойових дій.

Попри війну Микола мріяв про мирне життя та родинний затишок. Навесні 2025 року він одружився, а вже у вересні того ж року у подружжя народилася донечка Ніколь. Побратими та близькі згадують Миколу як надзвичайно світлого, доброго, життєрадісного та надійного чоловіка, який завжди міг розрадити й підтримати у скрутну хвилину.

Микола Гончаров воював за незалежність держави, був нагороджений посвідченням учасника бойових дій фото: Петрівська селищна рада

Серце захисника зупинилося 5 серпня 2026 року. Миколі Гончарову навічно залишилося 24 роки...

У воїна залишилися батько (який також воював у лавах ЗСУ з 2021 по 2026 рік), дружина, 11-місячна донечка, маленькі племінники (діти його загиблого старшого брата Ігоря), бабуся та інші родичі.

Свій вічний спочинок Микола Гончаров знайшов на Алеї Слави в селищі Петровому. Його поховали 11 серпня 2026 року поруч із рідним братом Ігорем, який також віддав життя за Україну.

Траурний кортеж фото: Петрівська селищна рада

фото: Петрівська селищна рада

Тато захисника приймає з рук військових прапор України фото: Петрівська селищна рада

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