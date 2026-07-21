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Росія вбила співробітницю Херсонської ОВА

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росія вбила співробітницю Херсонської ОВА
Атакована російським безпілотником автівка у Херсоні, 6 липня 2026 року
фото: Олександр Прокудін/Telegram (ілюстративне)

Росіяни вдарили по автівці

Зранку 21 липня російські окупанти атакували FPV-дроном автівку у Центральному районі Херсона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

«Через влучання ворожого безпілотника травми, несумісні з життям, отримала жінка. Мої щирі співчуття рідним та близьким», – йдеться у повідомленні.

Прокудін уточнив, що через удар російського безпілотника по автівці у Центральному районі Херсона загинула 45-річна співробітниця Херсонської ОВА.

Нагадаємо, зранку 21 липня російський безпілотник влучив в адміністративну будівлю у центрі Чернігова. На місці спалахнула пожежа, частково зруйновано конструктивні елементи споруди. Одна людина постраждала.

Як повідомлялося, у ніч проти 21 липня російські війська атакували Україну 58 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили та подавили 46 ворожих цілей.

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Теги: Херсон війна

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