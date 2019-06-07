З 1 липня подорожчають паспорти



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Отримати паспорт громадянина України стане дорожче

З 1 липня 2019 року вступають в дію нові суми вартості адміністративних послуг при оформленні паспорта громадянина України у вигляді ID-картки та паспорта для виїзду за кордон.

Про це повідомляє Державна міграційна служба.

При оформленні паспорта громадянина України у формі ID-картки:

до 20 робочих днів – 345 грн (зараз 279 грн);

до 10 робочих днів – 471 грн (366 грн).

При оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон:

до 20 робочих днів – 682 грн (зараз 557,32 грн);

до 7 робочих днів – 1034 грн (810,32 грн).

Загальна вартість паспорту складається з плати адмінпослуги за оформлення та вартості бланка.

Як повідомлялось, в Окружному адмінсуді Києва розглядається справа за позовом до Кабінету міністрів про забезпечення можливості оформлення паспорта громадянина України у формі книжечки.