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    Суспільство

    З 1 липня подорожчають паспорти

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    З 1 липня подорожчають паспорти

    Отримати паспорт громадянина України стане дорожче

    З 1 липня 2019 року вступають в дію нові суми вартості адміністративних послуг при оформленні паспорта громадянина України у вигляді ID-картки та паспорта для виїзду за кордон.

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    Про це повідомляє Державна міграційна служба.

    При оформленні паспорта громадянина України у формі ID-картки:

    • до 20 робочих днів – 345 грн (зараз 279 грн);
    • до 10 робочих днів – 471 грн (366 грн).

    При оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон:

    • до 20 робочих днів – 682 грн (зараз 557,32 грн);
    • до 7 робочих днів – 1034 грн (810,32 грн).
    pasport-price

    Загальна вартість паспорту складається з плати адмінпослуги за оформлення та вартості бланка.

    Як повідомлялось, в Окружному адмінсуді Києва розглядається справа за позовом до Кабінету міністрів про забезпечення можливості оформлення паспорта громадянина України у формі книжечки.

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    паспорт Державна міграційна служба
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