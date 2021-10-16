На водіїв чекає тотальний контроль. На дорогах з’являться нові «розумні» системи

Для Міністерства внутрішніх справ закупили системи, які вміють розпізнавати обличчя водіїв

Міністерство внутрішніх справ вирішило не обмежуватися камерами, що автоматично фіксують порушення правил дорожнього руху. У найближчому майбутньому на дорогах ще з’являться «розумні» системи, які вміють розпізнавати обличчя водіїв.

Точної дати, коли ці комплекси з’являться на дорогах, поки немає. Але необхідне для цього обладнання вже замовили. Про це свідчать дані про державні закупівлі на сайті «Прозорро». МВС має отримати обладнання вже до кінця 2021 року.

Це не єдине нововведення, яке чекає на українських водіїв цього року. У листопаді також набувають чорності зміни до правил дорожнього руху. Що саме поміняють наступного місяця – дивіться за цим посиланням.

Також протягом найближчого року в Україні має повернутися обов’язковий технічний огляд транспортних засобів. Його проходитимуть власники автомобілів та автопричепів. Все що потрібно знати водіям про повернення техогляду – у матеріалі за посиланням.

Раніше також уряд вніс зміни до:

правил видачі водійських посвідчень;

правил підготовки водіїв.

Про всі ці зміни «Главком» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Ще один «подарунок» для водіїв цього року – підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху. Який вигляд має топ-5 найбільших штрафів, дивіться у нашому матеріалі за посиланням.