Україна завершила процес скринінгу законодавства на шляху до вступу в ЄС

Єврокомісарка з питань розширення повідомляла, що ЄС готовий відкрити перший переговорний кластер з Україною

Україна та Європейський Союз завершили скринінг українського законодавства для переговорів про вступ до Євросоюзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Єврокомісії.

Процес скринінгу між Україною та Єврокомісією тривав 15 місяців і став одним із найшвидших, що коли-небудь проводилися з країнами-кандидатами на вступ до ЄС. Після завершення скринінгу Єврокомісія готує свої висновки по кожному з 35 переговорних розділів – ринок, енергетика, екологія, судова система, права людини тощо. Коли висновки готові, Рада ЄС ухвалює політичне рішення про відкриття переговорів по конкретних сферах.

Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу 23 червня 2022 року. Це рішення ухвалили лідери ЄС на саміті в Брюсселі. За два роки, у липні 2024 року, Україна розпочала детальне звіряння свого законодавства з правом ЄС.

Нагадаємо, єврокомісарка з розширення Марта Кос заявила, що Європейський Союз готовий відкрити перший переговорний кластер з Україною, проте для цього необхідна підтримка всіх 27 країн-членів ЄС. Однак Угорщина виступає проти членства України в ЄС через занепокоєння щодо угорської меншини в Україні, що є однією з причин блокування переговорів.

Як повідомлялося, у середині вересня українська делегація разом з Європейською комісією завершили скринінгові зустрічі у Брюсселі за переговорним розділом 11 «Сільське господарство та розвиток сільських територій».

До слова, Європейська комісія привітала план глави Євроради Антоніу Кошти, за яким можна буде обійти вето Угорщини та продовжити процес вступу України та Молдови до ЄС. За пропозицією Кошти, кваліфікована більшість країн проголосує за відкриття переговорних кластерів про вступ для України та Молдови. Чинні правила вимагають, щоб усі 27 країн-членів ЄС погодились на кожному етапі вступу.