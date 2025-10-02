Головна Світ Соціум
Фури з Китаю застрягли на кордоні Казахстану та Росії

glavcom.ua
Черги з тисяч фур на кордоні Казахстану та Росії через перевірку підсанкційних товарів
Фото: Російські ЗМІ

На кордоні Казахстану та Росії утворилися багатокілометрові черги вантажівок через перевірки підсанкційних товарів і компонентів для зброї

Казахстан почав зупиняти всі фури з Китаю, що прямують до Росії, через ризик перевезення підсанкційних товарів та матеріалів подвійного призначення. Перевізники очікують, що підозрілі вантажі відправлятимуть назад, а черги на кордоні вже сягають кількох кілометрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

З середини вересня на кордоні Казахстану та Росії утворилися багатокілометрові черги вантажівок. Перевірки фур проводять через потенційне перевезення підсанкційних товарів, зокрема електроніки, дронів, комплектуючих до них та товарів західного виробництва.

«Існує перелік вантажів, які ризиковано везти через Казахстан: їх розгорнуть у 100% випадків – це мікросхеми та будь-які верстати», – розповіли в компанії-перевізника YM Trans.

Казахстан є ключовою транзитною країною для доставки заборонених компонентів для російського ВПК – верстатів з ЧПУ, сировини для пороху, безпілотників та мікросхем. Нові заходи Астани розглядають як ознаку наближення до санкційної політики Заходу.

Нагадаємо, що з 12 жовтня українцям для поїздок до Євросоюзу доведеться проходити сканування обличчя та здавати відбитки пальців. У Європейському Союзі запроваджують нову систему в’їзду/виїзду (Entry/Exit System, EES). Вона замінить штампи у паспортах і передбачає біометричні перевірки для громадян третіх країн, у тому числі України. Тим, хто відмовиться надавати біометричні дані, відмовлятимуть у в’їзді.

 

