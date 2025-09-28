Головна Світ Політика
Європа нарешті прокидається: три ознаки від The Washington Post

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Європа нарешті прокидається: три ознаки від The Washington Post
ЄС збудує так звану «стіни з дронів», покликану захистити східний фланг НАТО від потенційної російської агресії
фото з відкритих джерел

Європейські політики змушені брати на себе відповідальність, бо США продовжують усіляко демонструвати, що більше не є надійним союзником

Непослідовна позиція президента США Дональда Трампа таки змусила європейських політиків почати робити реальні кроки, аби подбати про безпеку своїх країн. Як інформує «Главком», про це йдеться у редакційній статті The Washington Post.

Попри те, що останнім часом від Трампа можна почути багато обнадійливих заяв, він все ще залишає занадто багато сумнівів щодо того, чи справді США вступляться за європейських союзників, якщо виникне потреба. Показовим у цьому плані була одна з його нещодавніх заяв. На запитання журналістів, чи мають європейці збивати російські літаки у своєму повітряному просторі, Трамп відповів «Так». Але на уточнювальне запитання, чи вступляться США за європейського союзника у такій ситуації, він сказав, що це залежить від обставин.

Така неоднозначність позиції президента США надихає Кремль на нові провокації в Європі, але і змушує європейців робити щось для посилення власної безпеки, наголошує The Washington Post. Журналісти помітили принаймні три ознаки того, що європейці нарешті взялися за розум.

Перша ознака: журналісти дізналися, що цього тижня європейські чиновники провели зустріч у Москві, на якій попередили росіян про готовність збивати російські літаки у своєму повітряному просторі.

Друга ознака: у п’ятницю відбулася перша зустріч з планування нещодавно запущеної європейської ініціативи «стіна з дронів». Показово, що на відміну від багатьох подібних заходів, цього разу Україну запросили як рівноправного учасника, а НАТО – як спостерігача. Тобто європейців цікавить реальний бойовий досвід України у конкретному аспекті.

Третя ознака: цього тижня журналісти дізналися про намір Німеччини – найбільшої економіки в Європі – витратити наступного року на оборону 90 мільярдів доларів. І головне тут те, що більша частина грошей піде на закупівлю європейської зброї. Лише 8% витратять на американську зброю.

«Із часом європейці можуть навіть подякувати Трампу за те, що він змусив їх стати на ноги. Однак, поки що, посилення серйозності в Європі є прямим наслідком непередбачуваності Трампа. Тепер, коли Берлін, Париж і Лондон беруть на себе більшу частину тягаря, президент [Трамп] може допомогти їм, ставши більш послідовним у боротьбі з Росією», – зауважує The Washington Post.

Нагадаємо, Велика Британія візьме активну участь у розбудові так званої «стіни з дронів», покликаної захистити східний фланг НАТО від потенційної російської агресії. Для цього будуть задіяні безпілотники британського виробництва, розроблені спільно з Україною. 

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс (НАТО) оголосив про посилення своєї місії в Балтійському морі. Це рішення є безпосередньою відповіддю на інциденти з вторгненням безпілотників, які були зафіксовані вночі над військовими об'єктами на території Данії.

НАТО має намір посилити увагу і контроль у регіоні, залучивши нові багатофункціональні засоби. 

Теги: Європейський Союз дрон США

