Обміни полоненими: Умєров зробив заяву

Умєров запевнив, що питання обмінів полоненими перебуває під постійною увагою

Секретар РНБО України Рустем Умєров заявив, що робота над обмінами військовополоненими з Росією триває постійно й незабаром можуть з’явитися конкретні результати. Про це він сказав в ефірі телемарафону, пише «Главком».

«Найближчим часом ви почуєте певні результати. Це постійна робота, яка ведеться з 2022 року», – сказав Умєров.

Нагадаємо, процес повернення українських захисників із російського полону фактично зупинений за ініціативи Москви. Президент Володимир підтвердив, що країна-агресор свідомо блокує гуманітарний трек, використовуючи долі людей як інструмент політичного шантажу в межах масштабного переговорного процесу.

За словами глави держави, останні великі обміни відбувалися ще восени 2025 року, після чого Кремль перейшов до тактики затягування.

Володимир Зеленський пояснив, що російська сторона не вбачає в обмінах прямої вигоди для себе, натомість розуміє, наскільки це питання є болючим і пріоритетним для українського суспільства.

Як повідомлялось, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уперше назвав загальну кількість росіян, які потрапили в полон під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Зазначається, що за майже чотири роки великої війни в полон потрапили понад 10 тис. російських загарбників. У середньому щотижня здаються від 60 до 90 окупантів.