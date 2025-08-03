Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ замінять «піксель» на камуфляж іншого зразка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ замінять «піксель» на камуфляж іншого зразка
Старий «піксель» залишатиметься у вжитку ще деякий час, поки триватиме перехід
фото з відкритих джерел

Українська армія поступово переходить на новий камуфляж ММ-25

Українські військові поступово переходять на новий камуфляжний малюнок ММ-25, який має замінити нинішній зразок форми – ММ-14, відомий у побуті як «піксель». Як інформує «Главком», відповідне рішення ухвалило Центральне управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони.

Новий візерунок ММ-25 затверджений для використання у виробництві предметів речового майна для потреб війська. Хоча його зовнішній вигляд офіційно ще не розголошується, профільні джерела, зокрема Boroshno News і First Division, повідомляють, що ММ-25 дуже схожий на популярний міжнародний камуфляж Multicam.

Multicam
Multicam
фото з відкритих джерел

Multicam – це багатозонний візерунок, який використовують у збройних силах багатьох країн світу, включно зі США. Його основна перевага – універсальність: він підходить для різних кліматичних умов і типів місцевості.

Повна заміна камуфляжу не буде швидкою. З огляду на поточну чисельність Збройних сил України, на переодягання всіх військовослужбовців у нову форму може піти кілька років. Точні строки постачання ММ-25 у війська поки не оголошені.

Водночас старий «піксель» залишатиметься у вжитку ще деякий час, поки триватиме перехід.

Нагадаємо, кількість безпілотних систем, які Сили оборони отримують на місяць, удесятеро зросла проти початку 2024 року.

Також Міноборони кодифікувало і допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотні авіаційні комплекси Zeus і Hades українського виробництва. 

Як відомо, у Силах оборони України впроваджуються інноваційні технології для збереження життя воїнів. Міноборони запускає проєкт, який дозволить масштабувати застосування безпілотних наземних комплексів у війську.

Раніше Міністерство оборони кодифікувало й допустило до використання у підрозділах ЗСУ новий безпілотний авіаційний комплекс вітчизняного виробництва під назвою «Громило». Про це повідомили у Міністерстві оборони. Комплекс можна застосовувати для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога.

Також президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна збільшує контракти для виробників зброї – передусім йдеться про безпілотники й ракети вітчизняного виробництва. Президент заявив про успішні випробування нової ракети «Рута».

Читайте також:

Теги: Міноборони армія військові технології

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мова – це завжди наш вибір
Ми маємо говорити однією мовою, інакше...
Вчора, 18:52
Або Зеленський завершить війну, або війна завершить Зеленського. Третього не дано
Або Зеленський завершить війну, або війна завершить Зеленського. Третього не дано
14 липня, 09:49
Аби позбавитися негативних згадок в мережі щодо себе, корупціонери використовують «новітні» методи
Цензура нового покоління. Зашкварені фігуранти розслідувань беруть у заручники... журналістів Свобода слова
4 липня, 15:25
За даними слідства, упродовж березня-червня 2024 року начальник штабу та його брат підробляли документацію
На Миколаївщині начальник штабу «нарахував» 8 млн грн «бойових» – ДБР
3 липня, 16:49
В Росії планують оновити систему військової освіти з досвіду війни в Україні
РФ готується до нових воєн. Міністр оборони анонсував зміни в освіті
8 липня, 12:53
Труну з тілом Вадима Балу Пахомова покрили Національним прапором України
Відспівували там, де й хрестили. Київ попрощався з 21-річним військовим Вадимом Пахомовим
3 липня, 19:09
Центр сертифікований як організація з підготовки наземних авіаційних спеціалістів
Міноборони відкрило перший центр підготовки фахівців для контролю авіапального ЗСУ
11 липня, 13:17
Служба буде винятково добровільною
Чоловіки старше 60 років зможуть служити у ЗСУ за певних умов
16 липня, 23:35
Райков: До жодного з цивільних у мене немає претензій
Військовий після відпустки у Києві звернувся до Зеленського
28 липня, 19:44

Події в Україні

Зеленський призначив командувача Повітряних сил ЗСУ
Зеленський призначив командувача Повітряних сил ЗСУ
ЗСУ замінять «піксель» на камуфляж іншого зразка
ЗСУ замінять «піксель» на камуфляж іншого зразка
Жорін назвав єдину умову, необхідну для перемоги України у війні
Жорін назвав єдину умову, необхідну для перемоги України у війні
Бійці ГУР ліквідували окупантів, які фотографувалися з прапором РФ поблизу Дніпропетровщини
Бійці ГУР ліквідували окупантів, які фотографувалися з прапором РФ поблизу Дніпропетровщини
Удар РФ по Краматорську 31 липня: кількість загиблих зросла
Удар РФ по Краматорську 31 липня: кількість загиблих зросла
ЗСУ ліквідували канібала, який був тричі засудженим за вбивства у Росії
ЗСУ ліквідували канібала, який був тричі засудженим за вбивства у Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
271K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 серпня 2025
60K
Бутусов став командиром
37K
ISW: Кремль вимагає від України капітуляції, а не компромісу
4152
Харків’янка збудувала будинок зі сміття
3753
В окупованому Донецьку помічено ознаки відновлення зруйнованого аеропорту

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
1 серпня, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
31 липня, 22:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua