ЗСУ замінять «піксель» на камуфляж іншого зразка

Старий «піксель» залишатиметься у вжитку ще деякий час, поки триватиме перехід

Українська армія поступово переходить на новий камуфляж ММ-25

Українські військові поступово переходять на новий камуфляжний малюнок ММ-25, який має замінити нинішній зразок форми – ММ-14, відомий у побуті як «піксель». Як інформує «Главком», відповідне рішення ухвалило Центральне управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони.

Новий візерунок ММ-25 затверджений для використання у виробництві предметів речового майна для потреб війська. Хоча його зовнішній вигляд офіційно ще не розголошується, профільні джерела, зокрема Boroshno News і First Division, повідомляють, що ММ-25 дуже схожий на популярний міжнародний камуфляж Multicam.

Multicam фото з відкритих джерел

Multicam – це багатозонний візерунок, який використовують у збройних силах багатьох країн світу, включно зі США. Його основна перевага – універсальність: він підходить для різних кліматичних умов і типів місцевості.

Повна заміна камуфляжу не буде швидкою. З огляду на поточну чисельність Збройних сил України, на переодягання всіх військовослужбовців у нову форму може піти кілька років. Точні строки постачання ММ-25 у війська поки не оголошені.

Водночас старий «піксель» залишатиметься у вжитку ще деякий час, поки триватиме перехід.

Нагадаємо, кількість безпілотних систем, які Сили оборони отримують на місяць, удесятеро зросла проти початку 2024 року.

Також Міноборони кодифікувало і допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотні авіаційні комплекси Zeus і Hades українського виробництва.

Як відомо, у Силах оборони України впроваджуються інноваційні технології для збереження життя воїнів. Міноборони запускає проєкт, який дозволить масштабувати застосування безпілотних наземних комплексів у війську.

Раніше Міністерство оборони кодифікувало й допустило до використання у підрозділах ЗСУ новий безпілотний авіаційний комплекс вітчизняного виробництва під назвою «Громило». Про це повідомили у Міністерстві оборони. Комплекс можна застосовувати для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога.

Також президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна збільшує контракти для виробників зброї – передусім йдеться про безпілотники й ракети вітчизняного виробництва. Президент заявив про успішні випробування нової ракети «Рута».