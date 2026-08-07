Розвідка знищила у Криму російський «Панцир-С1» за $15 млн (відео)
Для ураження наземних цілей розвідники використали морські платформи Magura, оснащені FPV-дронами
Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України Group 13 знищив у тимчасово окупованому Криму російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» та військовий кран. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ГУР.
Операцію провели на початку серпня 2026 року. Для ударів по наземних цілях російських окупантів українські розвідники застосували багатофункціональні морські платформи Magura, які використовували як носії FPV-дронів.
У ГУР зазначили, що вартість знищеного російського ЗРГК «Панцир-С1» оцінюється приблизно у $15 млн.
Нагадаємо, Magura – це швидкісні безпілотні човни, які можуть перевозити до 770 кг корисного навантаження та долати близько 560 км. Залежно від комплектації вартість одного такого апарата може бути меншою за $500 тис. Вони також здатні запускати повітряні безпілотники, виконувати протимінні завдання та буксирувати сонарні системи, призначені для пошуку підводних човнів.
У липні американська компанія ReconCraft і українська Uforce підписали меморандум про запуск виробництва бойових морських дронів Magura на території США – це стане першим випадком локалізації виробництва українського ударного безпілотника в Америці.
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