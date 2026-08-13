Дві тисячі дронових атак за тиждень. Росіяни стали інтенсивніше бити по Херсону

1 серпня випустили по Центральному району міста три керовані авіабомби. Унаслідок цього одна людина загинула

Глава військової адміністрації Херсона: «Херсон вважається прифронтовим містом, але насправді перебуває безпосередньо на лінії фронту, в зоні активних бойових дій»

Російські війська щодня обстрілюють Херсон та населені пункти громади, застосовуючи артилерію, керовані авіабомби, реактивні системи залпового вогню та різні типи безпілотників.

За словами глави Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька, лише за тиждень росіяни запускають по населених пунктах громади близько 2 тис. дронів. Про це Шанько розповів в інтерв'ю «Главкому».

«Херсон обстрілюється щодня. Обстрілюється з усього арсеналу озброєння, який є в росіян: артилерія, керовані авіабомби, РСЗВ, «Шахеди», «Гербери», «Молнії», FPV-дрони. По нас летить усе. Майже щодня у нас є поранені», – сказав він.

За словами Шанька, Херсон формально вважається прифронтовим містом, однак фактично перебуває безпосередньо на лінії фронту. Російські позиції розташовані через Дніпро – подекуди за два кілометри від міста, а в середньому відстань становить 2–4 км. Через близькість позицій російські війська можуть обстрілювати Херсон із різних видів озброєння. Зокрема, за словами глави МВА, окупанти навіть дістають до міста з танків.

Росія посилила удари КАБами

Шанько також зазначив, що останнім часом російські війська посилили застосування авіації проти Херсона та громади. 30 липня окупанти завдали по Херсону авіаційного удару. А 1 серпня випустили по Центральному району міста три керовані авіабомби. Унаслідок цього одна людина загинула, близько 20 отримали поранення.

Після цього російські війська ще кілька разів застосовували авіацію по населених пунктах громади. «КАБ – потужний вид озброєння, має велику руйнівну силу. Там, де падає КАБ або ФАБ, будівлі на прилеглій території знищуються повністю або значно руйнуються, й це велика загроза для людей», – пояснив Шанько.

Водночас найбільш інтенсивною залишається дронова атака. За його словами, у середньому близько 2 тис. дронів на тиждень росіяни запускають саме по населених пунктах Херсонської громади.

Дрони стали однією з головних причин загибелі людей

Глава МВА навів статистику за перше півріччя 2026 року: у Херсонській громаді загинули 105 людей, і приблизно половина з них – через удари безпілотників. Лише у липні загинули 32 жителі громади, з них 29 – саме внаслідок атак дронів. Поранення отримали 464 людини, серед них 16 дітей.

За словами Шанька, російські війська використовують проти Херсона практично весь доступний їм арсенал, однак саме масоване застосування безпілотників залишається однією з найбільших загроз для цивільного населення.