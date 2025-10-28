Головна Країна Суспільство
Загинув інженер Богдан Змий – розробник розмінувальної машини «Змій»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Загинув інженер Богдан Змий – розробник розмінувальної машини «Змій»
26 жовтня трагічно загинув Богдан Змий
фото: Шептицька міська рада

Богдан Змий та його команда планували розширити виробництво і масштабувати випуск «Зміїв»

26 жовтня загинув Богдан Змий – український інженер, засновник компанії «Ровер ТЕК» і один з авторів інноваційної роботизованої машини для розмінування «Змій». Про це повідомила Шептицька міська рада, пише «Главком».

Богдан Змий зробив вагомий внесок у зміцнення обороноздатності України під час російсько-української війни, створивши техніку, що рятувала життя військових саперів та мирних жителів.

«Його розробки стали символом української винахідливості, стійкості та прагнення до життя. Світла пам’ять інженеру, патріоту та людині, яка присвятила свій талант служінню Україні. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та колегам Богдана», – йдеться у повідомленні.

Про обставини смерті не повідомлялось.

Що відомо про розмінувальну машину «Змій»

Роботизована машина «Змій» призначена для очищення звільнених територій від вибухонебезпечних предметів, що значно спрощує та пришвидшує процес розмінування. Її конструкція дозволяє долати болота й бездоріжжя, витримувати підриви мін і знижувати небезпеку для саперів.

Машина «Змій» здатна обробляти до 2,5 гектарів території на день, при цьому її можна керувати дистанційно на відстані до 2,9 км. Вона вже активно використовується на передовій, і майже 20 таких машин працюють на бойових ділянках. 

Богдан Змий та його команда планували розширити виробництво і масштабувати випуск «Зміїв», щоб задовольнити потреби українських підрозділів на фронті. Машина отримала сертифікацію та схвалення фахівців, ставши важливим інструментом у боротьбі з ворогом.

