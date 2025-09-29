Робопес допоміг шукати елементи касетних боєприпасів після обстрілу Київщини (відео)

Небезпечні знахідки знищено на спеціальному майданчику

Після чергового ворожого обстрілу 28 вересня у лісовому масиві на Київщині були знайдені касетних боєприпасів. Виявити їх рятувальникам допомогли роботизовані собаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Зазначається, що сапери спочатку провели розвідку, використовуючи роботизованого пса з відеокамерою. Фахівці у режимі реального часу дистанційно виявили вибухонебезпечні предмети.

Сапери зібрали та знищили на спеціальному майданчику суббоєприпаси, що візуально нагадували металеві сфери.

Фахівці нагадують, що не можна наближатися, торкатися або намагатися самостійно вилучати підозрілі металеві предмети. Якщо ви побачили щось подібне – негайно відійдіть на безпечну відстань і повідомте рятувальників за номером «101».

Нагадаємо, у ніч на 28 вересня Росія завдала масованого удару по Київщині. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська атакували область ударними безпілотниками та крилатими ракетами. Найбільше постраждалих у Петропавлівській Борщагівці в Бучанському районі. Загалом в області три десятки постраждалих.

Також Росія завдала масованого удару по Києву. Внаслідок атаки 4 людини загинули, серед них – 12-річна дівчинка, і понад 10 дістали поранення. Також одна жінка не витримала стресу і померла в укритті. Ушкодження зафіксовані на понад 20 локаціях. Зокрема, російський ракетний снаряд пошкодив посольство Польщі в Україні.