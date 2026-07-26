Захищав Україну з 2017 року. Згадаймо прикордонника Станіслава Акімова

За мужність та віддану службу Станіслав Акімов неодноразово відзначався державними, відомчими та церковними нагородами

Свій бойовий шлях Станіслав Акімов почав ще до великої війни

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Станіслава Акімова.

Прикордонник, головний сержант Станіслав Акімов на псевдо Святий загинув 21 липня 2024 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну прикордонну службу України.

Станіслав Акімов, позивний Святий, народився 24 вересня 1998 року на Харківщині. З дитинства захоплювався спортивною стрільбою і мріяв про офіцерську кар’єру. На початку 2022 року він вступив до Академії Національної гвардії України в Харкові – та повномасштабна війна змінила плани. Святий обрав шлях захисника, а не курсанта.

фото: Державна прикордонна служба України

Свій бойовий шлях Станіслав почав ще до великої війни – у лавах прикордонного загону «Дозор». Із 2017 року проходив службу на різних посадах, брав участь в АТО та ООС.

Станіслав Акімов із побратимами в районі Куп'янська фото: Державна прикордонна служба України

З перших днів повномасштабного вторгнення – на фронті. Брав участь в оборонних, а згодом у контрнаступальних операціях на Київщині та Харківщині. Далі були Донеччина, Сумщина, Луганщина.

Станіслав Акімов фото: Державна прикордонна служба України

«Для Святого бити окупанта і звільняти українські землі було справою честі. Аналітик ще той. Завжди вигадував методи боротьби з ворогом та тактику, яка здавалась нереалістичною. Але його ідеї працюють на полі бою і донині. Для нашого колективу це непоправна втрата», – пригадують побратими.

фото: Державна прикордонна служба України

За мужність та віддану службу Станіслав неодноразово відзначався державними, відомчими та церковними нагородами.

Указом президента України від 1 грудня 2022 року № 818/2022 Станіслав Акімов нагороджений медаллю «За військову службу Україні» фото: Державна прикордонна служба України

Зокрема, Указом президента України від 1 грудня 2022 року № 818/2022 він нагороджений медаллю «За військову службу Україні».

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