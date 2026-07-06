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Унаслідок російської атаки на Київ пошкоджено офіс «5 каналу»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Унаслідок російської атаки на Київ пошкоджено офіс «5 каналу»
Ніхто з працівників каналу не постраждав
фото: «5 канал»

Знищена частина знімальної техніки

Унаслідок російської удару пошкоджений офіс «5 каналу». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву каналу.

«Ворожий удар завдав суттєвих матеріальних збитків телекомпанії, пошкодивши ключові вузли виробництва контенту. Приміщення зазнали значних руйнувань. Пошкоджена студія. Знищена частина знімальної техніки та потрощені робочі місця в редакції», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що ніхто з працівників каналу не постраждав.

Наразі канал не може відновити мовлення в телевізійному етері. Мовлення продовжуватиметься в Youtube.

Унаслідок російської атаки на Київ пошкоджено офіс «5 каналу» фото 1
фото: «5 канал»

Попередня ворожа атака на офіс каналу відбулася рік тому.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня Росія масовано атакувала Київ. Унаслідок цього є багато загиблих та постраждалих. Через масований ворожий обстріл у столиці поліція тимчасово перекрила рух транспорту на деяких вулицях.

Зауважимо, що у Києві 7 липня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста.

Також Міністерство оборони Росії цинічно прокоментувало масований удар по Києву у ніч проти 6 липня.

Як повідомлялося, якість повітря в столиці погіршилася. Рівень забрудненості може спричиняти дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легень, зокрема астмою, а також у людей із серцевими хворобами, дітей і літніх людей.

До слова, Вишнева міська громада на Київщині звернулася до мешканців із закликом не виходити на вулицю після нічної масованої атаки Росії. Причиною є загроза повторної детонації вибухонебезпечних предметів, які можуть залишатися на території міста. 

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Теги: Київ війна

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