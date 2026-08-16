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Військовий після трьох місяців у СЗЧ сам повернувся в частину: що вирішив суд

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Військовий після трьох місяців у СЗЧ сам повернувся в частину: що вирішив суд
Суд врахував, що чоловік добровільно повернувся до військової частини та висловив бажання продовжити службу
фото з відкритих джерел

Старший лейтенант визнав провину, заявив про щире каяття та попросив звільнити його від кримінальної відповідальності

У Полтаві суд закрив кримінальне провадження щодо старшого лейтенанта, який близько трьох місяців перебував у статусі самовільного залишення частини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ухвалу, оприлюднену у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як ідеться в ухвалі Київського районного суду Полтави, старший лейтенант був мобілізованим та обіймав посаду командира взводу механізованого батальйону. За матеріалами справи, 9 лютого 2026 року він без дозволу командирів залишив розташування військової частини. Однак 9 травня самостійно повернувся та повідомив про бажання продовжити службу.

Дії військового кваліфікували за частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України – самовільне залишення місця служби тривалістю понад три доби в умовах воєнного стану. Санкція цієї статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Під час засідання військовий визнав провину, заявив про щире каяття та попросив звільнити його від кримінальної відповідальності. Прокурор не заперечував.

Командування військової частини також надало письмову згоду на подальше проходження служби військовим на вакантній посаді.

Суд врахував, що чоловік раніше не притягувався до відповідальності за статтею 407 КК України, добровільно повернувся до військової частини та висловив бажання продовжити службу.

У результаті суд застосував положення частини 5 статті 401 КК України та звільнив військового від відповідальності, закривши кримінальне провадження.

Після набрання ухвалою законної сили старший лейтенант має протягом 72 годин прибути до військової частини для продовження служби. Командира частини зобов'язали невідкладно поновити його на військовій службі та повідомити про це суд і Донецьку спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Східного регіону.

Раніше Шевченківський районний суд Харкова відправив за ґрати на п’ять років молодшу сержантку прикордонної служби. Жінка, яка працювала кухарем, не прибула до підрозділу після наказу у перший день повномасштабного вторгнення. Поки колеги евакуювалися під обстрілами, вона залишилася вдома в окупованому селі.

Нагадаємо, у місті Шахтарське на Дніпропетровщині троє чоловіків влаштували стрілянину біля місцевого магазину, після чого викрали 20-річного хлопця. Як виявилося, до інциденту причетні бійці «Вовків да Вінчі». Суд обрав усім трьом підозрюваним запобіжні заходи – тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави.

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Теги: суд прокурор військові

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