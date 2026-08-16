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Федоров спрогнозував, коли Україна вперше вдарить по РФ власною балістикою

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Федоров спрогнозував, коли Україна вперше вдарить по РФ власною балістикою
Федоров назвав терміни, коли українська балістика зможе бити по цілях у РФ
фото з соцмереж

Україна вже успішно випробувала власну балістичну ракету, попереду – бойове застосування

Україна може завдати першого удару по території Росії балістичною ракетою власного виробництва вже протягом найближчих трьох-шести місяців. Такий прогноз озвучив колишній міністр оборони Михайло Федоров в інтерв'ю CBS News, повідомляє «Главком».

Федоров заявив, що очікує запуску української балістичної ракети по території РФ до кінця 2026 року. За його словами, розробка відповідного озброєння прискорилася у період, коли він очолював Міністерство оборони.

Колишній міністр наголосив, що Україна та Росія фактично ведуть технологічну війну, в якій обидві сторони постійно вдосконалюють свої спроможності. За його словами, Україні необхідно випереджати противника на кожному новому етапі розвитку військових технологій та максимально швидко ухвалювати рішення.

CBS News зазначає, що досі для далекобійних ударів по території РФ Україна значною мірою покладалася на відносно дешеві безпілотники та крилаті ракети. Водночас такі засоби повільніші за балістичні ракети і після виявлення їх легше перехопити.

Видання також пише, що за час роботи Федорова в Міноборони Україна вдесятеро збільшила масштаби далекобійних ударів по території Росії та наростила власний арсенал озброєння.

Нагадаємо, раніше Politico повідомляло, що українська оборонно-технологічна компанія Fire Point завершує розробку двох типів балістичних ракет, які можуть бути готові до застосування вже восени 2026 року. За словами генеральної та технічної директорки компанії Ірини Терех, йдеться про тактичну ракету FP-7 із дальністю до 200 км і бойовою частиною вагою 150 кг, а також далекобійну FP-9.

Наприкінці липня співвласник і головний конструктор української компанії Fire Point Сергій Штілерман опублікував фото запуску невідомої ракети. Частина коментаторів припустила, що йдеться про випробування або перший публічний запуск української балістичної ракети.

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Теги: Михайло Федоров балістичні ракети росія Москва Україна зброя

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