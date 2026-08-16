Українець виростив помідор-велетень і шокував мережу ціною (фото)

На ринку Івано-Франківщини чоловік виставив на продаж помідор вагою 1,2 кг

На Заболотівському ринку в Івано-Франківській області блогер Михайло Григорець помітив незвичайний урожай – помідор вагою 1,2 кг. Ще більше користувачів соцмереж здивувала ціна овоча: літній продавець оцінив його лише у 30 грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео блогера mykhailohryhorets в Instagram.

Автор ролика знімав ціни на продукти на місцевому ринку, коли біля одного з прилавків побачив чоловіка, який продавав вирощені ним помідори. Серед звичайних плодів на вагах лежав особливо великий екземпляр.

Блогер поцікавився його вагою та вартістю. Як виявилося, помідор важив 1,2 кг, а продавець хотів отримати за нього лише 30 грн. Незвичайний овоч та його ціна привернули увагу користувачів соцмереж.

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У коментарях багато хто зазначав, що продавець надто дешево оцінив свій урожай і міг би просити за такого «гіганта» значно більше.

Блогер також поцікавився, чи виростив чоловік ще такі великі помідори. Продавець розповів, що цього року подібних плодів більше не залишилося. 1,2-кілограмовий гігант виявився останнім таким із його городу.

Нагадаємо, раніше у Бучачі на Тернопільщині місцевий житель Петро Чорнота виростив кавун у формі серця. Щоб надати плоду незвичної форми, його помістили у спеціальну прозору пластикову конструкцію. На його шкірці також відобразилися написи та символи, нанесені на пластикову форму. Після кавуна у формі серця чоловік вирішив повторити досвід з огірком.