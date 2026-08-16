«Відчув, що тут потрібен». 19-річний українець допомагав гасити пожежі у Франції

19-річний вогнеборець під час відрядження у Франції

Микола Мушинський став наймолодшим рятувальником українського загону, який працював у Франції

19-річний Микола Мушинський із Коломиї Івано-Франківської області допомагав ліквідовувати наслідки масштабних лісових пожеж у Франції. Він був наймолодшим рятувальником у складі українського загону ДСНС, який вирушив на допомогу французьким колегам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Для Мушинського це перше міжнародне відрядження, причому до Франції він вирушив лише через два місяці після початку служби. Хлопець із дитинства займався спортом, а після дев'ятого класу поїхав навчатися до Вінниці. Саме під час практики у пожежно-рятувальних підрозділах він остаточно вирішив пов'язати своє життя з цією професією.

«Я вже тоді зрозумів, що тут буду працювати. І звідси нікуди не піду», – розповів Микола.

У Франції український рятувальник працював на територіях, які вже пройшов вогонь. Навіть після ліквідації відкритого полум'я під землею та у пеньках могли залишатися приховані осередки тління, здатні спричинити нову пожежу. Рятувальники шукали такі місця, розкопують їх, заливають водою та перевіряють, чи вдалося остаточно приборкати вогонь.

фото: ДСНС

Подекуди температура залишалася настільки високою, що вода біля пеньків закипала, а з-під землі виривався розпечений пісок. Масштаби наслідків пожеж молодого рятувальника не налякали.

«Я подивився на обсяги роботи, й одразу захотілося працювати. Відчув, що я тут потрібен», – розповів він. Під час місії у Франції Мушинський отримав звання сержанта служби цивільного захисту.

фото: ДСНС

Разом з українцями на місцях працювали французькі рятувальники, тож для 19-річного хлопця відрядження стало також першим досвідом міжнародної взаємодії та професійного обміну. Місцеві жителі підтримували українських рятувальників: зустрічали їхні команди на дорогах, аплодують, тиснули руки та дякували за допомогу.

Нагадаємо, напередодні зведений загін ДСНС України завершив майже двотижневе відрядження у Франції, де допомагав стримувати масштабні лісові.

10 серпня українські рятувальники ліквідували осередки займання у лісовому масиві поблизу одного з населених пунктів Франції. Спільними зусиллями українських вогнеборців та місцевої авіації вдалося зупинити поширення вогню та не допустити його наближення до житлових будинків.

Під час боротьби з масштабними лісовими пожежами українці також врятували козулю, яка опинилася серед випаленої вогнем території. Тварина намагалася втекти, однак через обпечені ноги не могла самостійно пересуватися. Рятувальники винесли її у безпечне місце, напоїли водою, оглянули та заспокоїли.