«Відчув, що тут потрібен». 19-річний українець допомагав гасити пожежі у Франції
Микола Мушинський став наймолодшим рятувальником українського загону, який працював у Франції
19-річний Микола Мушинський із Коломиї Івано-Франківської області допомагав ліквідовувати наслідки масштабних лісових пожеж у Франції. Він був наймолодшим рятувальником у складі українського загону ДСНС, який вирушив на допомогу французьким колегам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.
Для Мушинського це перше міжнародне відрядження, причому до Франції він вирушив лише через два місяці після початку служби. Хлопець із дитинства займався спортом, а після дев'ятого класу поїхав навчатися до Вінниці. Саме під час практики у пожежно-рятувальних підрозділах він остаточно вирішив пов'язати своє життя з цією професією.
«Я вже тоді зрозумів, що тут буду працювати. І звідси нікуди не піду», – розповів Микола.
У Франції український рятувальник працював на територіях, які вже пройшов вогонь. Навіть після ліквідації відкритого полум'я під землею та у пеньках могли залишатися приховані осередки тління, здатні спричинити нову пожежу. Рятувальники шукали такі місця, розкопують їх, заливають водою та перевіряють, чи вдалося остаточно приборкати вогонь.
Подекуди температура залишалася настільки високою, що вода біля пеньків закипала, а з-під землі виривався розпечений пісок. Масштаби наслідків пожеж молодого рятувальника не налякали.
«Я подивився на обсяги роботи, й одразу захотілося працювати. Відчув, що я тут потрібен», – розповів він. Під час місії у Франції Мушинський отримав звання сержанта служби цивільного захисту.
Разом з українцями на місцях працювали французькі рятувальники, тож для 19-річного хлопця відрядження стало також першим досвідом міжнародної взаємодії та професійного обміну. Місцеві жителі підтримували українських рятувальників: зустрічали їхні команди на дорогах, аплодують, тиснули руки та дякували за допомогу.
Нагадаємо, напередодні зведений загін ДСНС України завершив майже двотижневе відрядження у Франції, де допомагав стримувати масштабні лісові.
10 серпня українські рятувальники ліквідували осередки займання у лісовому масиві поблизу одного з населених пунктів Франції. Спільними зусиллями українських вогнеборців та місцевої авіації вдалося зупинити поширення вогню та не допустити його наближення до житлових будинків.
Під час боротьби з масштабними лісовими пожежами українці також врятували козулю, яка опинилася серед випаленої вогнем території. Тварина намагалася втекти, однак через обпечені ноги не могла самостійно пересуватися. Рятувальники винесли її у безпечне місце, напоїли водою, оглянули та заспокоїли.
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