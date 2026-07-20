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Загинув у 20 років, прикриваючи побратимів. Згадаймо Артема Новікова

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Загинув у 20 років, прикриваючи побратимів. Згадаймо Артема Новікова
Артему Новікову назавжди 20
колаж: glavcom.ua

Юнак уболівав за «Динамо» та мріяв про професійний спорт, але після початку повномасштабного вторгнення одним із перших став на захист України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Артема Новікова.

Життя захисника обірвалося 11 січня 2023 року в районі села Біла Гора поблизу Бахмута. Під час ближнього бою Артем Новіков із позивним Терор, прикриваючи розвідувальну групу вогнем із кулемета, дістав смертельні кульові поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на благодійний фонд «Трибуна героїв» та ФК «Динамо».

Артем Новіков народився 8 лютого 2002 року в Києві. Навчався у столичній школі №256 та ліцеї №9, після чого вступив до Київського університету імені Бориса Грінченка на спеціальність «Реабілітолог».

Артем Новіков із дитячих років уболівав за київське «Динамо»
Артем Новіков із дитячих років уболівав за київське «Динамо»
фото: «Трибуна героїв»/Instagram

З дитинства був активним і творчим: любив малювати, фантазувати, записувати себе на диктофон. Особливо близьким був із бабусею, яка виховувала в ньому любов до тварин, повагу до старших, справедливість і готовність захищати слабших. Артем займався айкідо, відвідував басейн, а також співав в ансамблі народної пісні «Маків цвіт».

У дитинстві хлопець захоплювався супергероєм Флешем і постійно намагався перегнати трамвай. Саме це стало поштовхом до занять легкою атлетикою. Змагання та спортивний характер згодом привели його до фанатського руху.

Артем Новіков (праворуч) активно займався різними видами спорту
Артем Новіков (праворуч) активно займався різними видами спорту
фото: «Трибуна героїв»/Instagram

У 2019 році він приєднався до динамівського колективу North Company. Разом із друзями брав участь у навколофутбольному русі, де здобув репутацію сміливої, витривалої та надійної людини.

Друзі згадують Артема як життєрадісного оптиміста. Він успішно займався різними видами спорту, зокрема боксом і змішаними єдиноборствами, та мріяв виступати на професійному рівні.

У 2019 році Артем Новіков (ліворуч) приєднався до динамівського колективу North Company
У 2019 році Артем Новіков (ліворуч) приєднався до динамівського колективу North Company
фото: «Трибуна героїв»/Instagram

Напередодні повномасштабного вторгнення фанатський рух «Динамо» готувався до можливого початку війни. Коли Росія розпочала наступ, Терор одним із перших долучився до війська, вступивши до азовського батальйону територіальної оборони, який згодом увійшов до складу Третьої окремої штурмової бригади. Юнак був розвідником-кулеметником.

Артем Новіков був розвідником-кулеметником
Артем Новіков був розвідником-кулеметником
фото: ФК «Динамо»/Facebook

Після оборони Києва його підрозділ воював на Запорізькому напрямку, а з початку 2023 року – під Бахмутом. Побратими згадують Артема як відважного воїна, який завжди був готовим іти першим і вселяв упевненість у перемозі.

11 січня 2023 року під час бою поблизу села Біла Гора на Бахмутському напрямку Артем Новіков, прикриваючи розвідувальну групу кулеметним вогнем, отримав смертельні поранення.

Воїн похований на Лісовому кладовищі в Києві. Посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: хвилина мовчання військові війна

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