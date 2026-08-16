У Великий Луг повернулися рідкісні птахи, яких тут не бачили 150 років

В Україні ареал рожевих пеліканів – Дунайські плавні та Приазов'я

Колонії рідкісних рожевих пеліканів, занесених до Червоної книги України, зафільмували військові 128-ї окремої механізованої бригади «Дике поле» на території Великого Лугу – плавнів, що утворились внаслідок підриву Каховської ГЕС та обміління водосховища. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Еколог Вадим Манюк зазначив, птахи адаптувались до воєнних дій. Судячи з відео, пеліканам зовсім не заважають постійні вибухи.

«Оскільки ці вибухи не влучають безпосередньо у птаха, то вони спокійно себе почувають. Бо якщо мисливська зброя … Природа дуже гнучко реагує на антропогенні ситуації», – говорить еколог.

За його словами, в Україні ареал рожевих пеліканів – Дунайські плавні та Приазов'я. А ось на території Великого Лугу вони мешкали давно – приблизно 150 років тому.

«Свого часу навіть запорожці, які жили біля Великого лугу, знали про них і звертали на це увагу, що це їхні птахи... Але пелікани зникли ще в XIX сторіччі через антропогенний вплив, полювання тут інтенсивне. І з того часу пеліканів тут не фіксували», – зазначив науковець.

Він додав: цей птах ненажерливий, з'їдає до двох кілограмів риби на добу. Часто рожеві пелікани влаштовують колективне полювання на рибу, вишикуються у півкільце та заганяють косяки на мілину. Тож розширення популяції говорить про те, що кормової бази на території Великого Лугу вдосталь.

«Тут є багато піщаних диких пляжів, піщаних кіс, і їм зручно там зупинятися, вони люблять такий відкритий береговий простір. А з нього вже полюють на воді», – сказав Вадим Манюк.

На думку еколога, з розростанням вербового лісу з'являтиметься більше комах, птахів і, відповідно, диких звірів. На території плавнів уже фіксують шакалів, лисиць та зайців. А от як розширюватиметься ареал пеліканів – передбачити наразі неможливо.

Раніше повідомлялося, що не так давно на лиманах Одещини з’явилися фламінго. Ці птахи розширюють свій природний ареал.

Нагадаємо, у Німеччині випустили на волю чорного грифа в рамках програми повернення птахів у дику природу, який виріс у зоопарку в Берліні. Гриф опинився неподалік Білої Церкви в Київській області, де травмувався.