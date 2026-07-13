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Удар по Запоріжжю: рятувальники показали наслідки атаки (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар по Запоріжжю: рятувальники показали наслідки атаки (фото)
Рятувальники ліквідували пожежу на площі 500 кв. м
фото: ДСНС Запоріжжя

Унаслідок удару сталося займання квартир з другого по четвертий поверхи житлового будинку

12 липня ввечері російські війська завдали ударів БпЛА по Запоріжжю. Наслідки атаки оприлюднила ДСНС, передає «Главком».

«Попередньо, травм зазнали шість людей, з них одна дитина. Двох мешканців врятували надзвичайники за допомогою автодрабини. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Кількість травмованих уточнюється», – йдеться у повідомленні.

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Удар по Запоріжжю: рятувальники показали наслідки атаки (фото) фото 3
Удар по Запоріжжю: рятувальники показали наслідки атаки (фото) фото 4
Удар по Запоріжжю: рятувальники показали наслідки атаки (фото) фото 5

Рятувальники зауважили, що в результаті удару сталося займання квартир з другого по четвертий поверхи житлового будинку. Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 500 кв. м.

Нагадаємо, російські війська ввечері 12 липня здійснили атаку ударними безпілотниками на Запоріжжя. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, а в одному з них спалахнула масштабна пожежа та отримали поранення мирні жителі.

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Теги: Запоріжжя війна ДСНС

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