Віцеканцлер Німеччини під час візиту до Китаю обговорить війну в Україні

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль відвідає Китай
Віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль відвідає Китай, де планує порушити тему вторгнення РФ в Україну

У неділю, 16 листопада, віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль оголосив про свій візит до Китаю. Він назвав цю поїздку «ключовою» для вирішення нагальних економічних питань, таких як нестабільність глобальних ланцюгів постачання та проблема надлишкових виробничих потужностей у КНР. Reuters повідомляє, що серед тем переговорів буде й обговорення повномасштабної війни, яку Росія веде проти України, інформує «Главком».

Ця поїздка відбувається на тлі перегляду Німеччиною своєї торговельної політики щодо Пекіна та прискорення стратегії «зниження ризиків». Таке рішення Берлін ухвалив після того, як обмеження, введені Китаєм на експорт рідкоземельних елементів та напівпровідників, негативно позначилися на німецькій промисловості.

«Доступ до критично важливих ресурсів та контроль над надлишковими потужностями Китаю в таких секторах, як сталь та електромобілі, має велике значення для економіки та робочих місць у Німеччині», – заявив Клінгбайль у Берліні перед вильотом.

Віцеканцлер наголосив, що Німеччина не прагне уникати конкуренції з Китаєм, але вважає, що вона має бути чесною та збалансованою.

Окрім економічних питань, Клінгбайль планує порушити тему вторгнення РФ в Україну, зауваживши, що воно має «широкі наслідки для стабільності та економіки не лише в Європі, а й у всьому світі». За його словами, Китай може відіграти ключову роль у припиненні конфлікту.

Reuters зазначає, що Клінгбайль став першим членом коаліційного уряду Німеччини, який відвідав Китай у цей період. Попередній запланований візит міністра закордонних справ Йоганна Вадефуля у жовтні було відкладено, оскільки Пекін підтвердив лише одну із запланованих зустрічей.

Повідомлялося, через те, що Сполучені Штати вперше за 30 років не надіслали офіційної делегації на щорічний кліматичний саміт ООН, Китай використовує цю нагоду, щоб стати світовим лідером у боротьбі з глобальним потеплінням.

На цьогорічній конференції COP30 у бразильському місті Белем павільйон Китаю домінує: керівники провідних компаній чистої енергетики презентують своє бачення «зеленого» майбутнього, а дипломати активно працюють за лаштунками. Раніше ці ролі належали Вашингтону, але тепер вони перейшли до Пекіна.

Як відомо, Китайська Народна Республіка досягла значних успіхів у розвитку сонячної енергетики, встановивши потужності майже у 900 гігават. Цей показник перевищує сукупні сонячні потужності Європи та Сполучених Штатів разом узятих. The Economist зазначає, що Китай перетворився на новий тип наддержави – енергетичну.

Минулого року Китай згенерував 1826 терават-годин електроенергії за допомогою сонця та вітру. Це, для порівняння, у п’ять разів більше, ніж енергетичний еквівалент усіх його ядерних боєголовок.

