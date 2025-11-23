Зеленський розповів про перебіг переговорів у Швейцарії

Президент зауважив, що «добре, що дипломатія активізована»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував початок зустрічі команд у Швейцарії, які працюватимуть над кроками для закінчення війни. Глава держави висловив надію на конструктивний діалог та позитивний результат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Зеленський наголосив на важливості поточної дипломатичної активності: «Цим часом у Швейцарії зустрічаються команди, які працюватимуть над кроками для закінчення війни. Добре, що дипломатія активізована і що розмова може бути конструктивною».

«Українська та американська команди, команди наших європейських партнерів – у тісному контакті, і я дуже сподіваюсь, що буде результат», – зазначив Зеленський.

Головними цілями переговорного процесу він назвав необхідність «зупинити кровопролиття й гарантувати, що війна більше не буде розпалена».

Зеленський підкреслив: «Чекаю підсумків сьогоднішніх розмов, розраховую, що всі учасники будуть конструктивними. Потрібен позитивний результат для всіх нас».

Нагадаємо, на переговорах з партнерами України щодо кроків, які потрібні для закінчення війни, українська делегація захищатиме національні інтереси і відстоюватиме позицію, яка не дозволить Росії напасти втретє. Як інформує «Главком», про це у своєму зверненні в суботу, 22 листопада, сказав президент України Володимир Зеленський.

Глава держави нагадав, що підписав указ про склад делегації України та затвердив усі відповідні директиви.