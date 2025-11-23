Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський розповів про перебіг переговорів у Швейцарії

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський розповів про перебіг переговорів у Швейцарії
Зеленський наголосив на важливості поточної дипломатичної активності
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Президент зауважив, що «добре, що дипломатія активізована»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував початок зустрічі команд у Швейцарії, які працюватимуть над кроками для закінчення війни. Глава держави висловив надію на конструктивний діалог та позитивний результат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Зеленський наголосив на важливості поточної дипломатичної активності: «Цим часом у Швейцарії зустрічаються команди, які працюватимуть над кроками для закінчення війни. Добре, що дипломатія активізована і що розмова може бути конструктивною».

 «Українська та американська команди, команди наших європейських партнерів – у тісному контакті, і я дуже сподіваюсь, що буде результат», – зазначив Зеленський.

Головними цілями переговорного процесу він назвав необхідність «зупинити кровопролиття й гарантувати, що війна більше не буде розпалена».

Зеленський підкреслив: «Чекаю підсумків сьогоднішніх розмов, розраховую, що всі учасники будуть конструктивними. Потрібен позитивний результат для всіх нас».

Нагадаємо, на переговорах з партнерами України щодо кроків, які потрібні для закінчення війни, українська делегація захищатиме національні інтереси і відстоюватиме позицію, яка не дозволить Росії напасти втретє. Як інформує «Главком», про це у своєму зверненні в суботу, 22 листопада, сказав президент України Володимир Зеленський.

Глава держави нагадав, що підписав указ про склад делегації України та затвердив усі відповідні директиви.

 

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Україна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Довго війна так тривати не може – і у недоімперії, і в Україні
Війна входить у фінальну стадію саме зараз
26 жовтня, 19:45
Донбас недоімперії захопити не вдасться
Коли припиняться бойові дії: сценарії та ризики
10 листопада, 12:10
Елла Лібанова вважає, що після війни потенційно мігруватимуть здебільшого чоловіки, чиї сім’ї вже облаштувалися за кордоном
Хто залишиться в Україні після закінчення війни: демограф дала неочікуваний прогноз
26 жовтня, 20:15
Візит українського президента до Франції було анонсовано минулого тижня
Зеленський прибув у Францію
17 листопада, 11:09
Парламент Грузії вирішив ліквідувати Антикорупційне бюро
Грузія ліквідує своє НАБУ
17 листопада, 19:59
У Тернополі в будинок могла влучити ракета Х-101
Ракета Х-101 могла поцілити в будинок у Тернополі – Ігнат
19 листопада, 13:11
«Зима близько». Трамп попередив Україну про наслідки відмови від мирного плану
«Зима близько». Трамп попередив Україну про наслідки відмови від мирного плану
21 листопада, 23:15
Президент Росії Володимир Путін і мер Москви Сергій Собянін
Меру Москви повідомлено про підозру в пособництві агресивній війні проти України
7 листопада, 14:16
Контракти для військових, система електронних балів: Зеленський провів Ставку
Контракти для військових, система електронних балів: Зеленський провів Ставку
7 листопада, 20:21

Політика

У партії Порошенка визнали: депутат Гончаренко пустився берега
У партії Порошенка визнали: депутат Гончаренко пустився берега
Швидкий мир неможливий: канцлер Німеччини скептично оцінив план Трампа
Швидкий мир неможливий: канцлер Німеччини скептично оцінив план Трампа
Ізраїль призначив нового посла в Україні
Ізраїль призначив нового посла в Україні
Зеленський і Трамп остаточно узгодять мирний план під час особистої зустрічі – Reuters
Зеленський і Трамп остаточно узгодять мирний план під час особистої зустрічі – Reuters
Зеленський розповів про перебіг переговорів у Швейцарії
Зеленський розповів про перебіг переговорів у Швейцарії
Уряд оголосив відкритий конкурс до наглядової ради «Енергоатома»
Уряд оголосив відкритий конкурс до наглядової ради «Енергоатома»

Новини

Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
Вчора, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua