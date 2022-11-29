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Запобіжні заходи Павелку і Запісоцькому необґрунтовані, вони будуть оскаржені, – юрист

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Запобіжні заходи Павелку і Запісоцькому необґрунтовані, вони будуть оскаржені, – юрист
Президент футбольної Асоціації Андрій Павелко
фото з відкритих джерел

Юрист стверджує, що кримінальне провадження стосовно будівництва заводу УАФ містить сфальсифіковані «докази»

Учора суд частково задовольнив клопотання прокурора Івана Ковальова про застосування до генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького міри запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення грошової застави. Сьогодні аналогічне рішення у справі так званого «заводу УАФ» суд прийняв і стосовно президента футбольної Асоціації Андрія Павелка. Сума застави визначена на рівні 9 млн грн. Адвокат УАФ Денис Бугай заявив, що рішення судді першої інстанції будуть оскаржені.

«Застосовані судом запобіжні заходи необґрунтовані і будуть оскаржені. Суддя прийняла ці рішення через тиск, який на неї чинили. Хто це робив уже багатьом відомо», – сказав він.

Бугай додав, що саме ж кримінальне провадження стосовно будівництва заводу УАФ містить сфальсифіковані «докази», і ці обставини вже розслідує Державне бюро розслідувань.

«Справа загалом порожня. В ній немає фінансової експертизи, немає реальних потерпілих, немає збитків завданих УАФ. Є просто чиєсь замовлення і спроба зведення рахунків», – додав юрист.

Нагадаємо, раніше юристи УАФ наголошували, що справу будівництва заводу УАФ три роки розслідували детективи НАБУ і прокурори САП, жодних доказів вини Павелка вони не встановили.

Зараз же слідчі Нацполіції і прокурор ОГП Іван Ковальов фальсифікують матеріали справи та прибрали з нього важливі документи, зокрема, про здійснені за дорученням УАФ платежу на ім'я італійського суді П'єрлуїджі Колліни.

Також нагадаємо, що футбольна спільнота пов'язує кримінальний тиск на УАФ з активною антиросійською позицією Асоціації. В той час, як замовниками дискредитації та кримінального переслідування керівництва УАФ називають окремих представників проросійських політсил, зокрема, ОПЗЖ.

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Суспільство

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