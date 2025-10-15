Зареєстровано петицію щодо перенесення легендарної стели з Донеччини

Петиція оприлюднена 14 жовтня 2025 року

На офіційному сайті Кабміну зареєстровано петицію про перенесення стели на в’їзд в Донецьку область та її подальшу меморіалізацію у зв’язку із загрозою знищення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на петицію.

Авторка петиції Оксана Андрусяк наголошує, що стела з написом «Донецька область» з 2014 року стала символом опору та мужності українських військових і цивільних. «На ній залишали написи військовослужбовці, волонтери та мешканці, що зробило її важливим історичним артефактом сучасної війни, що зберігає історію як живих, так і полеглих захисників та захисниць», – зазначає Андрусяк.

«Наразі стела перебуває під реальною загрозою знищення внаслідок постійних обстрілів російських військ та можливого просування лінії фронту. Наявні укріплення навколо не забезпечують достатнього рівня захисту. У разі руйнування, чи можливої тимчасової окупації (захоплення Донецької області – це одна з цілей, яку продовжує декларувати ворог і для реалізації плану кидає все більше ресурсів та сил) буде втрачено значний елемент культурної та історичної спадщини, пов’язаної з подіями російсько-української війни», – йдеться у петиції.

У зв’язку з цим авторка пропонує:

Ініціювати переміщення стели до безпечного місця на території, контрольованій Україною (наприклад, у тилову область або до музею сучасної війни).

Надати об’єкту статус пам’ятки історії та культури національного значення

Забезпечити її подальшу меморіалізацію як символу боротьби та стійкості українського народу.

Петиція оприлюднена 14 жовтня 2025 року. Для її розгляду президентом необхідно зібрати 25 тис. підписів протягом 90 днів.

Нагадаємо, у квітні 2024 року президент Володимир Зеленський відвідав Донецьку область, де розписався на легендарній стелі біля в’їзду, яку перед тим зафарбували місцеві «активісти».

Як відомо, 14 квітня 2024 року на сторінці «Типовий Покровськ» у Instagram опублікували відео, на якому видно, як кілька людей відклеюють наліпки та замальовують підписи на стелі Донецької області. Таке «оновлення» пам’ятного знака, на якому розписувалися військові протягом 10 років війни, викликало обурення серед українців.