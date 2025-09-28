Російські окупанти просунулися одразу у трьох областях

На фронті російські загарбники йдуть у наступ без бронежилетів і касок

Армія РФ за минулу добу просунулася на Покровському та Новопавлівському напрямках. Як інформує «Главком», про це повідомили аналітики DeepState.

Так, російські окупанти мали успіхи біля села Новоіванівка Запорізької області, поблизу Калинівського, що на Дніпропетровщині, а також в селищі Удачне Донецької області.

Водночас начальник відділення комунікацій 155 ОМБР Артем Прібильнов розповів в ефірі «Київ24», що на фронті російські загарбники йдуть у наступ без бронежилетів і касок.

Він зазначив, що головну роль на полі бою зараз відіграють ударні БпЛА, від яких каски та бронежилети часто не рятують, тому окупанти це усвідомлюють і роблять ставку на швидкість, легкість та мобільність під час пересування.

Зокрема на Покровському напрямку були зафіксовані випадки, коли солдати РФ шукали тіла своїх загиблих та забирали з них засоби індивідуального захисту, а саме бронежилети та каски.

Раніше президент назвав напрямок, на якому окупанти планували один із найбільших проривів.

Нагадаємо, Запорізький напрямок залишається пріоритетним для російської армії. Окупанти зацікавлені просуватися у бік Степногірська і використовують будь-які шляхи для досягнення зазначеної мети.

Також головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що росіяни перекидають свої військові частини з безперспективного для них Сумського напрямку до Запоріжжя. Ворог хоче прорвати оборону Збройних сил України на цьому напрямку та просуватися вглиб території. ЗС РФ планують захопити усю область включно з Запоріжжям.