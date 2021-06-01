Затор на кордоні з Польщею: у чергах стоять понад 150 авто

На кордонах України з Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Білоруссю черг немає

На кордоні України та Польщі до вечора 1 червня утворилися черги з машин у двох пунктах пропуску. Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби в Facebook.

У пункті пропуску «Шегині» станом на 18.00 перебувало 140 автомобілів. У пункті пропуску «Краковець» – 30 машин.

Про причини затримок в ДПСУ не повідомляють.

За інформацією прикордонників, на кордонах України з Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Білоруссю черг немає.

До слова, нагадаємо, що до Дня незалежності на кордоні з Румунією планується відкрити новий пункт пропуску «Дяківці».