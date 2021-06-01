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    Затор на кордоні з Польщею: у чергах стоять понад 150 авто

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    Держприкордонслужба закликає водіїв обирати менш завантажені пункти пропуску<br /><br /> - Затор на кордоні з Польщею: у чергах стоять понад 150 авто
    Держприкордонслужба закликає водіїв обирати менш завантажені пункти пропуску

    Фото: Західне регіональне управління ДПС

    На кордонах України з Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Білоруссю черг немає

    На кордоні України та Польщі до вечора 1 червня утворилися черги з машин у двох пунктах пропуску. Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби в Facebook.

    У пункті пропуску «Шегині» станом на 18.00 перебувало 140 автомобілів. У пункті пропуску «Краковець» – 30 машин.

    Про причини затримок в ДПСУ не повідомляють.

    За інформацією прикордонників, на кордонах України з Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Білоруссю черг немає.

    До слова, нагадаємо, що до Дня незалежності на кордоні з Румунією планується відкрити новий пункт пропуску «Дяківці».

    Теги: прикордонники Держприкордонслужба Польша
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    Затор на кордоні з Польщею: у чергах стоять понад 150 авто