Ватажок «Вагнера» розповів, за скільки років «дійде» до Дніпра (відео)
Євген Пригожин говорить, що для «взяття Дніпра» йому доведеться попрацювати три роки
Власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин поділився своїми планами аж захоплення територій аж до протоки Ла-Манш. У інтерв'ю пропагандистам WarGonzo він зазначив що для захоплення Дніпра його команді потрібно 3 роки «попрацювати».
«Якщо нам треба йти до Дніпра, то тоді року на три. Якщо нам треба закрити «ДНР-ЛНР», ну треба ще хоча б рік півтора-два попрацювати. Якщо нам треба дійти до Ла-Маншу, то тоді у мене є свій ідеальний план», – висловився ватажок вагнерівців.
Нагадаємо, голова ПВК «Вагнера» Євген Пригожин виконує виключно медійну та політичну функцію у війні проти України. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.
Також нещодавно стало відомо про головні страхи Пригожина. Американці можуть віджати у ватажка приватної військової компанії «Вагнера» Євгена Пригожина основні об'єкти, з яких фінансується ПВК.
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