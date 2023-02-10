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Ватажок «Вагнера» розповів, за скільки років «дійде» до Дніпра (відео)

glavcom.ua
Ватажок «Вагнера» розповів, за скільки років «дійде» до Дніпра (відео)
Пригожин розповів про свої завойовницькі плани
фото:www.ridus.ru

Євген Пригожин говорить, що для «взяття Дніпра» йому доведеться попрацювати три роки

Власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин поділився своїми планами  аж захоплення територій аж до протоки Ла-Манш. У інтерв'ю пропагандистам WarGonzo він  зазначив що для захоплення Дніпра його команді потрібно 3 роки «попрацювати». 

«Якщо нам треба йти до Дніпра, то тоді року на три. Якщо нам треба закрити «ДНР-ЛНР», ну треба ще хоча б рік півтора-два попрацювати. Якщо нам треба дійти до Ла-Маншу, то тоді у мене є свій ідеальний план», – висловився ватажок вагнерівців. 

Нагадаємо, голова ПВК «Вагнера» Євген Пригожин виконує виключно медійну та політичну функцію у війні проти України.  Про це заявив  представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Також нещодавно стало відомо про головні страхи Пригожина. Американці можуть віджати у ватажка приватної військової компанії «Вагнера» Євгена Пригожина основні об'єкти, з яких фінансується ПВК.

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Теги: росія війна ПВК Вагнера Міноборони

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