Хвилина мовчання: згадаймо 8-річну Маргариту Гапоненко
Дитина сиділа на порозі свого будинку на Харківщині та читала книжку
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Маргариту Гапоненко та її тітку.
21 червня минулого року від ворожого артобстрілу загинула 8-річна Маргарита Гапоненко. Дівчина померла на місці, біля свого будинку у селі Безруки, надворі якого сиділа з тіткою.
Дитина сиділа на порозі свого будинку та читала книжку. Але російський снаряд розірвався прямо у їхньому дворі. Маргарита загинула на місці.
Це село, як і ще кілька сіл Дергачівського району, звільнили від окупації 22 квітня. Звідси виїхала більшість мешканців, але Ріта з мамою та тіткою Юлею залишилась.
Дівчинці було 8 років, вона народилась, коли вже почалась війна з Росією і загинула, не дочекавшись перемоги України.
Маргарита обожнювала книжки та слухати казки від мами. У вільний час вона гуляла з друзями та створювала картинки із бісеру, що клеїться на основу. Багато робіт було із зображеннями тварин – дівчинка їх дуже любила. Вдома жили папуги, мурчаки та шиншили. Маргарита мріяла, коли виросте, стати ветеринаркою, щоб вилікувати всіх тваринок.
З уроків Маргариті подобалась музика. Батьки з першого класу віддали її на танцювальний та співочий гуртки.
«Два рази на тиждень були співи, два рази – танці. Донька і вдома багато співала, любила сучасні пісні», – розповіла мама Людмила.
21 червня 2022-го зранку родина на подвір’ї приготувала на вогнищі їжу. Потім мама дівчинки на вулиці гріла воду, щоб помити посуд. У гостях була сестра жінки з двома дітьми, вона опівдні розвішувала для сушіння випрану білизну. Маргарита на вулиці читала вголос мамі книжку, поки вона в будинку поралась із тарілками. В обід на подвір’я почали падати касетні боєприпаси.
«На ділянку площею 15 соток прилетіло 14 снарядів. Коли я вибігла до доньки на вулицю, все ще вибухало», – пригадала мама дівчинки.
8-річна Маргарита загинула миттєво, їй наскрізь пробило серце. У сестри Людмили було посічене тіло, 10 діб жінка боролась за життя у лікарні, їй вирізали легеню, але травми виявились сильнішими. Без матері залишились двоє дітей.
Юлії Степановій було 36 років. Вона працювала продавчинею. Захоплювалася кулінарією та читанням.
Маргариту Гапоненко поховали 22 червня в Безруках. Родина була вимушена виїхати в інше село, бо їхній будинок після обстрілів був дуже пошкоджений. Батько дівчинки у свої 36 років повністю посивів.
Ріта закінчила другий клас Безруківського ліцею, у навчальному закладі про ученицю написали з любов’ю: «Сьогодні для нашого ліцею скорботний день.... Загинула наша учениця, наша маленька Зірочка, Гапоненко Маргарита В'ячеславівна, яка закінчила другий клас та перейшла до третього.... Загинула вдома, в наших рідних Безруках... ніколи не пробачимо…»
Зауважимо, згідно з останніми даними ООН, російські терористи за час повномасштабного вторгнення вбили щонайменше 9444 і поранили 16940 мирних українців. Серед загиблих – 545 дітей, поранених неповнолітніх – 1156. При цьому в організації зазначають, що реальна кількість жертв значно вища, оскільки отримання інформації в умовах війни ускладнене.
За останніми даними Офісу генпрокурора, в Україні через російську агресію загинуло 500 дітей. Ще понад тисячу постраждали. Ці цифри також не остаточні. Триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
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