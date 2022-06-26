Зеленська зізналася, чи виїжджала за кордон після 24 лютого

За словами Зеленської, до початку вторгнення було багато інформації, проте у військові таємниці її не посвячували

Перша леді вважає, що якби поїхала за кордон, то їй було б важко переносити трагедію війни в Україні

Перша леді України Олена Зеленська не виїжджала з України після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Про це вона розповіла в інтерв'ю французькому телеканалу France 5.

«Не хотіла бути далеко від чоловіка та Батьківщини», – сказала перша леді.

Зеленська додала, що якби вона поїхала за кордон, то їй було б важко переносити трагедію війни в Україні. Вагомим аргументом залишитися стало й бажання підтримувати свого чоловіка – президента Володимира Зеленського.

«У мене не було бажання покидати Україну. У мене не було бажання бути далеко від Батьківщини й далеко від свого чоловіка. І позаяк, коли ми навіть не бачимося тижнями, все одно я відчуваю, що я поруч. Я можу надсилати свою підтримку», – сказала Зеленська.