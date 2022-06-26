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    Суспільство

    Зеленська зізналася, чи виїжджала за кордон після 24 лютого

    За словами Зеленської,&nbsp;до початку вторгнення було багато інформації, проте у військові таємниці її не посвячували - Зеленська зізналася, чи виїжджала за кордон після 24 лютого
    За словами Зеленської, до початку вторгнення було багато інформації, проте у військові таємниці її не посвячували
    фото з відкритих джерел

    Перша леді вважає, що якби поїхала за кордон, то їй було б важко переносити трагедію війни в Україні

    Перша леді України Олена Зеленська не виїжджала з України після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Про це вона розповіла в інтерв'ю французькому телеканалу France 5.

    «Не хотіла бути далеко від чоловіка та Батьківщини», – сказала перша леді.

    Зеленська додала, що якби вона поїхала за кордон, то їй було б важко переносити трагедію війни в Україні. Вагомим аргументом залишитися стало й бажання підтримувати свого чоловіка – президента Володимира Зеленського.

    «У мене не було бажання покидати Україну. У мене не було бажання бути далеко від Батьківщини й далеко від свого чоловіка. І позаяк, коли ми навіть не бачимося тижнями, все одно я відчуваю, що я поруч. Я можу надсилати свою підтримку», – сказала Зеленська.

    Перша леді України Олена Зеленська згадала початок повномасштабного воєнного вторгнення Росії на територію України. Вона каже, що до початку вторгнення було багато інформації, проте у військові таємниці її не посвячували.

    За словами Зеленської, 24 лютого вона дотримувалася вказівок охорони. Перша леді зазначила, що хотіла б повністю відкинути можливість тиску на президента України через родину.

    Нагадаємо, раніше Зеленська пригадала, як 24 лютого вперше побачила винищувач.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Олена Зеленська окупація перша леді #stoprussia
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    Зеленська зізналася, чи виїжджала за кордон після 24 лютого