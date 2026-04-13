Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удари по Україні, заяви Мадяра. Головне за 13 квітня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Удари по Україні, заяви Мадяра. Головне за 13 квітня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 13 квітня 2026 року

Зеленський анонсував підписання нових безпекових угод. США розпочали блокаду Ормузької протоки. Також Петер Мадяр зробив низку заяв. 

«Главком» склав добірку головних подій 13 квітня.

Удари РФ по Україні

Окупанти атакували поліцейське авто на Сумщині
Окупанти атакували поліцейське авто на Сумщині
фото: Нацполіція

На Дніпропетровщині завдяки злагодженій роботі моніторингового центру повітряних загроз та локомотивних бригад «Укрзалізниці» вдалося запобігти трагедії. Російські війська планували вдарити по приміському потягу, у якому перебували близько 500 пасажирів.

Також сьогодні, 13 квітня близько 13:00, у місті Білопілля Сумської області ворог здійснив цілеспрямований удар безпілотником по службовому автомобілю поліції. У момент атаки правоохоронець перебував за кермом. 

Водночас росіяни вдарили БпЛА по селищу Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок чого людина загинула, ще три постраждали.

До того ж окупаційні війська атакували Херсон за допомогою безпілотника. Ворожий дрон поцілив у легковий автомобіль, у якому перебували люди.

Зеленський анонсував підписання нових безпекових угод

Глава держави наголосив, що Україна готова дієво підтримувати тих, хто підтримує її незалежність
Глава держави наголосив, що Україна готова дієво підтримувати тих, хто підтримує її незалежність
фото: Офіс президента

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров доповів президенту України Володимиру Зеленському за підсумками першого етапу роботи з партнерами в регіоні Близького Сходу та Затоки. Зеленський підкреслив, що Україна перебуває на звʼязку із Саудівською Аравією, Обʼєднаними Арабськими Еміратами, Катаром, Йорданією, Туреччиною, Сирією, Оманом, Кувейтом та Бахрейном.

Петер Мадяр зробив низку заяв

Мадяр зробив заяву про кредит для України обсягом €90 млрд
Мадяр зробив заяву про кредит для України обсягом €90 млрд
фото: скриншот з відео

Лідер партії «Тиса» Петер Мадяр підтвердив свій намір провести особисту зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, кардинально змінюючи дипломатичний курс Будапешта.

Також Петер Мадяр зробив заяву про кредит для України обсягом €90 млрд. Водночас він анонсував радикальні зміни до Конституції країни. Головна мета реформи – унеможливити узурпацію влади та запобігти сценаріям тривалого правління, подібним до багаторічного перебування на посаді Віктора Орбана.

США розпочали блокаду Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп заявив, що 158 іранських кораблів було повністю знищено. Зокрема, він пригрозив Військово-морським силам Ірану.

Скандал між Папою Римським та Трампом

Президент США Дональд Трамп виступив із різкою критикою Папи Римського Лева XIV через його позицію щодо війни в Ірані. Він заявив, що чинного понтифіка нібито обрали з політичних міркувань. Після цього президент США опублікував у Truth Social зображення себе у вигляді Ісуса, який зцілює хворого.

Удари по Україні, заяви Мадяра. Головне за 13 квітня 2026 року фото 1

Згодом Папа Римський Лев XIV заявив, що не боїться адміністрації президента США Дональда Трампа і не змінить своєї позиції щодо війни та миру. Понтифік наголосив, що не розглядає свою роль як політичну та не має наміру вступати у конфлікт із американським лідером.

Пост Трампа був видалений після хвилі обурення. Кілька годин потому Трамп заявив під час пресконференції, що він вважав, що на ньому зображений лікар Червоного Хреста, а не Ісус.

Інші важливі новини

Читайте також:

Теги: Петер Мадяр війна Дональд Трамп Папа Римський Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Робочий візит президента України до Туреччини. 4 квітня 2026 року
Зеленський розкрив деталі своїх перемовин з Ердоганом
10 квiтня, 10:50
NYT: Іран оперативно відновлює ракетні бункери після авіаударів
NYT: Іран оперативно відновлює ракетні бункери після авіаударів
3 квiтня, 23:56
Зеленський, Трамп та Венс. Кадр зі знаменитої сварки лідерів США та України в Білому домі. Кінець лютого 2025 року
Експосол в США пояснив, чому Україна має підтримувати «безглузді мирні переговори»
1 квiтня, 16:47
Євгеній Соловей багато років працював в команді ТСН
На війні загинув оператор ТСН Євгеній Соловей
1 квiтня, 14:00
Трамп має намір запропонувати арабським державам оплатити війну з Іраном
Трамп планує виставити рахунок за війну в Ірані арабським країнам
31 березня, 00:02
Президент України і його високість обговорили питання, як забезпечити більше захисту життя в обох країнах
Зеленський у Катарі: підписано історичну оборонну угоду на 10 років
28 березня, 15:53
Харківська влада заявила про реконструкцію набережної
Мерія Харкова витратить понад 100 млн на набережну
23 березня, 10:20
Українські пілоти повідомили про критичний стан льотного спорядження для винищувачів
Українські пілоти повідомили про критичний стан льотного спорядження для винищувачів
19 березня, 11:28
Помічник Путіна Юрій Ушаков вжив щодо французьких дипломатів міцне слівце
Радник Путіна послав французьких дипломатів, які приїжджали говорити про мир, на три літери – FT
15 березня, 15:47

Події в Україні

Удари по Україні, заяви Мадяра. Головне за 13 квітня 2026 року
Удари по Україні, заяви Мадяра. Головне за 13 квітня 2026 року
З початку доби ворог майже 50 разів атакував Дніпропетровщину: є поранені
З початку доби ворог майже 50 разів атакував Дніпропетровщину: є поранені
Сили безпілотних систем ударили по логістиці росіян у Запорізькій області
Сили безпілотних систем ударили по логістиці росіян у Запорізькій області
Сили оборони відійшли на нові рубежі біля Миропільського на Сумщині
Сили оборони відійшли на нові рубежі біля Миропільського на Сумщині
Відсьогодні «Нова пошта» запровадила нові тарифи на доставку посилок та документів
Відсьогодні «Нова пошта» запровадила нові тарифи на доставку посилок та документів
Удар по Харківщині: загинула людина, є постраждалі (фото)
Удар по Харківщині: загинула людина, є постраждалі (фото)

Новини

Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
Сьогодні, 19:51
У Херсоні ворожий дрон влучив у легковик: є постраждалі (фото)
Сьогодні, 18:47
Кремль відреагував на готовність Мадяра «взяти слухавку»
Сьогодні, 18:04
У Росії палає один із найбільших хімічних заводів (відео)
Сьогодні, 16:55
ЛНЗ і «Шахтар» розписали фестивальну нічию з автоголами в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 15:38
Астронавтка місячної місії Крістіна Кох показала, як зворушливо її зустрів чотирилапий друг після повернення з космосу (відео)
Сьогодні, 15:11

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua