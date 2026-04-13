Удари по Україні, заяви Мадяра. Головне за 13 квітня 2026 року

Дайджест новин 13 квітня 2026 року

Зеленський анонсував підписання нових безпекових угод. США розпочали блокаду Ормузької протоки. Також Петер Мадяр зробив низку заяв.

«Главком» склав добірку головних подій 13 квітня.

Удари РФ по Україні

Окупанти атакували поліцейське авто на Сумщині фото: Нацполіція

На Дніпропетровщині завдяки злагодженій роботі моніторингового центру повітряних загроз та локомотивних бригад «Укрзалізниці» вдалося запобігти трагедії. Російські війська планували вдарити по приміському потягу, у якому перебували близько 500 пасажирів.

Також сьогодні, 13 квітня близько 13:00, у місті Білопілля Сумської області ворог здійснив цілеспрямований удар безпілотником по службовому автомобілю поліції. У момент атаки правоохоронець перебував за кермом.

Водночас росіяни вдарили БпЛА по селищу Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок чого людина загинула, ще три постраждали.

До того ж окупаційні війська атакували Херсон за допомогою безпілотника. Ворожий дрон поцілив у легковий автомобіль, у якому перебували люди.

Зеленський анонсував підписання нових безпекових угод

Глава держави наголосив, що Україна готова дієво підтримувати тих, хто підтримує її незалежність фото: Офіс президента

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров доповів президенту України Володимиру Зеленському за підсумками першого етапу роботи з партнерами в регіоні Близького Сходу та Затоки. Зеленський підкреслив, що Україна перебуває на звʼязку із Саудівською Аравією, Обʼєднаними Арабськими Еміратами, Катаром, Йорданією, Туреччиною, Сирією, Оманом, Кувейтом та Бахрейном.

Петер Мадяр зробив низку заяв

Мадяр зробив заяву про кредит для України обсягом €90 млрд фото: скриншот з відео

Лідер партії «Тиса» Петер Мадяр підтвердив свій намір провести особисту зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, кардинально змінюючи дипломатичний курс Будапешта.

Також Петер Мадяр зробив заяву про кредит для України обсягом €90 млрд. Водночас він анонсував радикальні зміни до Конституції країни. Головна мета реформи – унеможливити узурпацію влади та запобігти сценаріям тривалого правління, подібним до багаторічного перебування на посаді Віктора Орбана.

США розпочали блокаду Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп заявив, що 158 іранських кораблів було повністю знищено. Зокрема, він пригрозив Військово-морським силам Ірану.

Скандал між Папою Римським та Трампом

Президент США Дональд Трамп виступив із різкою критикою Папи Римського Лева XIV через його позицію щодо війни в Ірані. Він заявив, що чинного понтифіка нібито обрали з політичних міркувань. Після цього президент США опублікував у Truth Social зображення себе у вигляді Ісуса, який зцілює хворого.

Згодом Папа Римський Лев XIV заявив, що не боїться адміністрації президента США Дональда Трампа і не змінить своєї позиції щодо війни та миру. Понтифік наголосив, що не розглядає свою роль як політичну та не має наміру вступати у конфлікт із американським лідером.

Пост Трампа був видалений після хвилі обурення. Кілька годин потому Трамп заявив під час пресконференції, що він вважав, що на ньому зображений лікар Червоного Хреста, а не Ісус.

