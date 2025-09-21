Зеленський: розпочинаємо контрольований експорт української зброї

Україна пропонує свої оборонні розробки надійним партнерам

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні анонсував важливий крок у зміцненні оборонної та економічної стійкості України – початок програми контрольованого експорту української зброї. Серед першої пропозиції партнерам – сучасні морські дрони, які вже продемонстрували високу ефективність у Чорному морі, пише «Главком».

«Маємо також перші пропозиції партнерам щодо експорту української зброї – сучасної. Це буде контрольований експорт нашої зброї, зокрема морських дронів», – зазначив президент.

Україна пропонує свої оборонні розробки надійним партнерам, з огляду на зростаючу роль безпеки морських шляхів у глобальній стабільності. Уряд розраховує на сильні контракти, що сприятимуть і обороноздатності партнерів, і економічному розвитку України.

Також Зеленський наголосив на довгострокових фінансових ініціативах, пов'язаних із використанням заморожених російських активів для підтримки української економіки та оборони.

Раніше Зеленський повідомив, що ухвалено важливе рішення про запровадження керованого експорту української зброї.

За словами глави держави, «є чіткий попит на нашу зброю». «Відповідно, завдяки саме керованому експорту ми зможемо акумулювати гроші на більше виробництво тих речей, які потрібні нашій армії», – пояснив президент.