Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Зеленський: розпочинаємо контрольований експорт української зброї

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський: розпочинаємо контрольований експорт української зброї
Президент: Маємо також перші пропозиції партнерам щодо експорту
фото: Офіс президента

Україна пропонує свої оборонні розробки надійним партнерам

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні анонсував важливий крок у зміцненні оборонної та економічної стійкості України – початок програми контрольованого експорту української зброї. Серед першої пропозиції партнерам – сучасні морські дрони, які вже продемонстрували високу ефективність у Чорному морі, пише «Главком».

«Маємо також перші пропозиції партнерам щодо експорту української зброї – сучасної. Це буде контрольований експорт нашої зброї, зокрема морських дронів», – зазначив президент.

Україна пропонує свої оборонні розробки надійним партнерам, з огляду на зростаючу роль безпеки морських шляхів у глобальній стабільності. Уряд розраховує на сильні контракти, що сприятимуть і обороноздатності партнерів, і економічному розвитку України.

Також Зеленський наголосив на довгострокових фінансових ініціативах, пов'язаних із використанням заморожених російських активів для підтримки української економіки та оборони.

Раніше Зеленський повідомив, що ухвалено важливе рішення про запровадження керованого експорту української зброї. 

За словами глави держави, «є чіткий попит на нашу зброю». «Відповідно, завдяки саме керованому експорту ми зможемо акумулювати гроші на більше виробництво тих речей, які потрібні нашій армії», – пояснив президент.

Теги: експорт Володимир Зеленський зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна виробляє морські дрони Magura V5
Зеленський анонсував «керований експорт української зброї», бо є надлишок
Вчора, 13:11
Глава держави обговорив потреби з командирами 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади
Зеленський анонсував зміни підходів до служби за контрактом
18 вересня, 17:06
Якість яблук покращується, а кількість фруктів, які йдуть на концентрати, зменшується
В Україні дорожчають яблука: що впливає на ціни цього сезону
16 вересня, 05:44
 Премʼєр-міністр Словаччини розповів українському президенту про свої контакти в Китаї
Зеленський про розмову з Фіцо: Словаччина підтримує Україну в русі до ЄС
5 вересня, 18:03
Зеленський про запрошення Путіна: «Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, треба запросити мене в Москву»
Президент відреагував на пропозицію Путіна зустрітися в Москві
4 вересня, 18:13
За словами президента, Україна поділилася деталями плану з партнерами
Зеленський анонсував новий формат захисту українського неба
4 вересня, 18:01
Політик вважає, що для конкретних результатів необхідна зустріч на рівні лідерів
Ердоган заявив, що Путін і Зеленський не готові до зустрічі
2 вересня, 15:17
Врятований експериментальний Ту-22М став єдиним збереженим свідком ядерної епохи авіації України
Україна зберегла єдиний ядерний бомбардувальник: яка його доля
26 серпня, 21:18
Володимир Зеленський і Марк Карні підписали План дій з реалізації Угоди про співробітництво у сфері безпеки
Україна та Канада підписали угоду про спільне виробництво оборонної продукції
24 серпня, 19:26

Суспільство

Зеленський: розпочинаємо контрольований експорт української зброї
Зеленський: розпочинаємо контрольований експорт української зброї
Яке релігійне свято відзначається 22 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 22 вересня 2025: традиції та молитва
Військовий у російському полоні забув своє ім’я
Військовий у російському полоні забув своє ім’я
Солдат через суд зобов’язав військову частину звільнити його зі служби
Солдат через суд зобов’язав військову частину звільнити його зі служби
Полонений окупант заявив, що знайомий із Зеленським, та попросив узяти його до ЗСУ
Полонений окупант заявив, що знайомий із Зеленським, та попросив узяти його до ЗСУ
Місто на Житомирщині тероризує стадо кіз
Місто на Житомирщині тероризує стадо кіз

Новини

Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
Вчора, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
Вчора, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua