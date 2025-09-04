Головна Країна Політика
Президент відреагував на пропозицію Путіна зустрітися в Москві

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Президент відреагував на пропозицію Путіна зустрітися в Москві
Зеленський про запрошення Путіна: «Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, треба запросити мене в Москву»
Російський диктатор заявив, що готовий провести зустріч з президентом України, якщо український лідер приїде у РФ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію російського диктатора Володимира Путіна зустрітися в Москві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, Путін запросив його до Москви, оскільки знав, що цього ніколи не станеться. Глава держави наголосив, що Росія досі не зацікавлена у мирних переговорах для закінчення війни.

«Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене в Москву. Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, треба запросити мене в Москву. Тому я думаю, що Росія почала говорити про зустріч – це вже непогано. Але поки ми не бачимо їх бажання закінчення війни. А дорослі лідери з зустрічі такого рівні повинні виходити з якимось результатом, бажано – закінчення війни», – сказав він

Нагадаємо, у Парижі пройшла зустріч «коаліції охочих». Під час неї політики обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки. За словами французького президента Еммануеля Макрона, якщо Російська Федерація надалі відмовлятиметься від предметних переговорів про мир, то проти неї буде запроваджено додаткові санкції.

Як відомо, на сьогодні 26 країн готові надіслати миротворчі війська в Україну або підтримати їх. Війська будуть розміщені не на лінії фронту і повинні будуть запобігти повторній агресії з боку РФ. Водночас внесок США буде визначено пізніше.

Також європейські лідери 4 вересня зателефонували президентові США Дональду Трампу. Глави держав та урядів мали оцінити роботу начальників генеральних штабів збройних сил щодо гарантій безпеки для України та зробити висновки з урахуванням поведінки Росії, яка продовжує відмовлятися від миру. Зустріч стала продовженням переговорів, які відбулися у Вашингтоні 18 серпня.

Як повідомлялося, спецпосланець президента США Стів Віткофф залишив зустріч «коаліції охочих» у Парижі через 20 хвилин після її початку.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що він залишається відданим досягненню мирної угоди між Росією та Україною, попри зростаючу невизначеність щодо перспективи особистих переговорів між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Володимир Зеленський переговори путін

